وأكدت آفستا إبراهيم على أن الوحدة الكردية تحدُّ وتقطع الطريق على المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

واعتبرت أن" الوحدة هي صمام الأمان وفرصة لمحاربة العدو الذي يحاول استغلال تفرقتنا"، مضيفة "لا يُكتبُ التاريخُ ولا تُخطُّ سطوره إلا بالتكاتف، فالوحدة صمام الأمان والقاعدة المتينة لتحقيق الانتصار على العدو المراهن بنجاحه محوَ الهوية الكردية معتمداً على الشتات والفُرقة والخلاف والاقتتال الكردي-الكردي".

وحددت آفيستا متطلبات نجاح جهود توحيد الكرد، قائلة "يتطلب نجاح سير العملية السياسية بالنسبة للقضية الكردية في سوريا وبالتالي حل الأزمة في سوريا الجديدة في الاتفاقات ويدعونا هذا نحن الكرد بكل الفئات الشعبية والمثقفة خاصة المسارعة في تطبيق خطوات الوحدة الكردية في هذا المنعطف التاريخي الهام المصيري الذي يمرُ به العالم ومنطقة الشرق الأوسط عموماً والسوريون والكرد خصوصاً، وحدتنا الكرد بعموم كردستان تحدُّ وتقطع الطريق على المؤامرات التي تحاك ضد وجودنا وباجتماعنا معاً تتحد الطاقات في بتر جذور الحروب التي تُمارس على إبادة الشعب الكردي".

ودعت آفستا إلى تجاوز الخلافات وإزالة العوائق "علينا تجاوز الخلافات تطبيقياً والعمل على قراءة الواقع والمشهد السياسي مليّاً وبعناية وبدقة ويتطلب ذلك منّا تكثيف الجهود لتذليل الصعوبات المعيقة للوحدة الكردية بأليات الحوار الدائم والمستمر دون انقطاع متاحةً بذلك الفرص للتقارب أكثر بين الكرد".

وعن دور المثقف في هذه المرحلة علقت آفستا "النقاش وطرح الآراء من مهام المثقفُ الكردي الّذي تقع على عاتقه المسؤولية الجمّة بهذه المرحلة وقيامه بدور أكثر فعالية وبمَ يملك من قدرات لإيجاد أليات تساهم في إنجاح خطوات الوحدة الكردية الّتي من شأنها تعزيز تحقيق الانتصار ودحر الاحتلال".

(م)

ANHA