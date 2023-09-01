تحدثت أمهات الشهداء وشقيقاتهم إلى وكالتنا، عن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

'لقد قام بتوعيتنا بأفكاره'

قالت والدة المقاتل في وحدات حماية الشعب (YPG)، طاهر حسن (فراس)، الذي استشهد في مقاومة كوباني، ووالدة الشهيدة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، بيريفان حسن (جكجين جيا)، التي استشهدت في عفرين عام 2017، صبيحة ناصرو: "يُعتقل قائدنا منذ سنوات عديدة ولا ترد عنه أي أخبار، إننا نريد أن يعيش القائد بيننا ونرفض الظلم الممارس بحقه، إننا نستمد قوتنا من قائدنا، فلولا فكره لما شهدنا تنظيماً كهذا، ولتمت إبادتنا، لقد قام القائد بتوعيتنا بأفكاره وحثنا على الكفاح وعرفنا على كل شيء".

وذكرت صبيحة ناصرو أن القائد عبد الله أوجلان، طرح أفكاره على العالم أجمع وحرر الشعوب المضطهدة، لا سيما المرأة، وتابعت حديثها قائلةً: "لقد كشف لنا القائد أن المرأة قادرة على تولي دورٍ قيادي وريادي".

'يتزايد قلقنا ومخاوفنا حيال وضع قائدنا'

وأشارت ربيعة قواص، والدة المقاتل في وحدات حماية الشعب (YPG)، محمد قواص (مَمو قامشلو)، الذي استشهد في مدينة قامشلو عام 2014، إلى تشديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان أكثر يوماً بعد يوم، ولفتت إلى تزايد مخاوفهن وقلقهن حيال وضع القائد.

وأكدت ربيعة على أنهن سيواصلن النضال من أجل القائد عبد الله أوجلان كأمهاتٍ ضمن حركة المرأة في شمال وشرق سوريا على الدوام، وتابعت حديثها قائلةً: "لقد أتاح القائد عبد الله أوجلان بفكره أعظم فرصة لحرية للنساء، لذا علينا الالتزام بواجبنا حيال قائدنا والنضال من أجله، يدرك العدو أن حرية المرأة ستحرر المجتمع من جميع القيود ولهذا يهاجم المرأة".

'إننا نرفض العزلة'

أما خولة محمد، شقيقة المقاتل في قوات واجب الدفاع الذاتي، محي الدين محمد، الذي استشهد في دير الزور عام 2018، وشقيقة المقاتل في وحدات حماية الشعب (YPG)، إبراهيم محمد (جبار تل علو)، الذي استشهد في سري كانيه عام 2019، أشارت إلى أنهن يرفضن العزلة المفروضة على القائد أوجلان كما يرفضن كذلك معاداة أفكاره ومناهضتها.

وأوضحت خولة محمد أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى حجب أفكار القائد وإزالتها من عقول الناس وفرض عقليتها المهيمنة.

كما سلطت خولة الضوء على كفاح القائد أوجلان ونضاله من أجل المرأة، قائلةً: "لقد مكنتنا أفكار القائد آبو من تجاوز العديد من العقبات، لذا علينا نحن النساء أن نطالب بحقه أكثر من أي أحد آخر".

وأدانت شقيقة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، صامد شيخو (ممو دفر)، الذي استشهد في حفتانين عام 1997، نجمة شيخو، العزلة المفروضة على القائد وقالت: "نطالب بتحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو، ونرفض هذه العزلة المفروضة عليه".

وأوضحت نجمة شيخو أن شعوب العالم أجمع قد قبلت الفكر الذي نشره القائد عبد الله أوجلان من أجلهم، مؤكدة "يتضمن فكر القائد وفلسفته الحقيقة، وهو ينادي بالسلام دائماً، لكن الدولة التركية الفاشية ترفض السلام والحقيقة وتختار الحرب دائماً".

(ر)

ANHA