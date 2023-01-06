تشن دولة الاحتلال التركي منذ 23 نيسان عام 2021، هجمات إبادة ضد مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، مستخدمةً الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً.

وحسب الحصيلة السنوية التي كشفها مركز الدفاع الشعبيNPG) ) فإن جيش الاحتلال التركي شن 3280 هجوماً بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، في حين يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني دخول اللجان الأوروبية؛ للكشف عن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، حيث منع في 27 أيلول 2022، اللجنة الأوروبية من الذهاب إلى قرية هروري مركز ناحية كاني ماسي؛ للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا.

في هذا السياق، أكد أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، أن صمت القوى الدولية حيال هذه الهجمات، ليس إلا تواطؤاً مع الاحتلال التركي.

واستنكرت المواطنة، ديانا عبد الله، هجمات الاحتلال التركي على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "هدف الاحتلال التركي من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً؛ القضاء على الكرد".

مضيفةً، "مقاتلو الكريلا يتصدون لهجمات دولة الاحتلال التركي منذ عشرات الأعوام ولاتزال المقاومة مستمرة؛ بهدف تحقيق حرية الشعوب المضطهدة وتحقيق العيش المشترك بين جميع الشعوب التي تتبنى أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان"، مؤكدة على "مواصلة دعم قوات الكريلا، والوقوف إلى جانبهم حتى إفشال جميع مخططات الاحتلال التركي".

وشجبت ديانا، صمت القوى الدولية حيال جرائم دولة الاحتلال التركي، وأكدت أنه "يدل على تواطؤ مع دولة الاحتلال؛ لتحقيق أهدافهما المشتركة للقضاء على المشروع الديمقراطي الذي يعيق مخططاتهما الاحتلالية ويشكل خطراً على سياساتهما الرأسمالية".

"أردوغان أصبح على حافة الهاوية"

من جانبه، أوضح المواطن نعمان عرابو، أن "استخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرّمة دولياً ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي؛ دليل على ضعفه وإفلاسه وانهياره"، مؤكداً أن "أردوغان أصبح على حافة الهاوية ويحاول استخدام كافة أوراقه لإنقاذ نفسه".

وأكد أنهم سيدعمون مقاومة الكريلا؛ لحماية المكتسبات التي حققها أبناؤهم الشهداء، وسينتفضون في وجه دولة الاحتلال التركية وسياساتها الممنهجة.

كما عبّرت المواطنة، نجوى عباسي عن رفضها وسخطها تجاه هجمات دولة الاحتلال واستخدامها للأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع، وقال "على المنظمات واللجان المختصة في شؤون الأسلحة الكيماوية والغازات السامة الذهاب إلى مناطق الدفاع المشروع والكشف عن استخدام دولة الاحتلال لتلك الأسلحة ضد أبنائهم، وإحالتها إلى المحاكم الدولية لمحاسبتها.

(م ح)

ANHA