بيان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، جاء بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي الذي يصادف اليوم، وقرأه من أمام مبنى الإدارة المدنية في الطبقة، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، مظلوم عمر، بحضور الرئاسات المشتركة للجان وأعضائها.

واستذكر البيان في مستهلّه اجتياح جحافل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة السوريين، الذين رهنوا أنفسهم لخدمة أسيادهم مقابل المال؛ لمناطق رأس العين وتل أبيض والتي سبقها تمهيد ناري خلّف العشرات من القتلى والجرحى وهجّر آلاف السكان.

وأشار البيان إلى أن "هدف تركيا من احتلالها هو ضرب مكتسبات الشعوب وإداراتها الذاتية، التي ارتقت بالمنطقة على كافة الصعد، الأمر الذي لم يرق لتركيا، فاجتاحت رأس العين وتل أبيض تحت ذرائع وحجج لا تمتُّ للواقع بصلة. كما كان سيناريو احتلال عفرين، وطبقت السياسات نفسها التي تعتمد على التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الأصليين".

وشدد البيان على أن استمرار تركيا في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري وتهجيرهم من مدنهم وقراهم واستخدام حتى الأسلحة المحرمة دولياً في سبيل ذلك؛ ما هي إلا استمرار للمؤامرة الدولية على القائد أوجلان منذ 23 عاماً، والتي تآمرت عليه الدول ذاتها التي تتآمر حالياً ضد المناطق التي انتشر فيها فكره.

وأشاد البيان أيضاً بالمقاومة البطولية التي أبداها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للاحتلال ومرتزقته، واستمرارهم بتقديم المزيد من التضحيات في سبيل منع امتداد الاحتلال لمناطق أخرى.

وحمّل البيان في ختامه المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الاحتلال وجرائمه، مطالباً إياه الوفاء بالتزاماته تجاه شعوب المنطقة، وإنهاء الاحتلال لضمان عودة آمنة للمهجّرين.

هدف المؤامرة الدولية ضرب مشروع الأمة الديمقراطية

فيما أكدت حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج، خلال بيان بمناسبة الذكرى الـ23 لبدء المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، أن الهدف منها كان ولا يزال ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يدعو إليه القائد والتعايش المشترك بين كافة المكونات في المنطقة.

هذا، وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة في منبج وريفها، هديل الجاسم، بحضور أعضاء حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج, وذلك أمام مبنى الحركة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان: "في مثل هذا اليوم ومنذ 23 عاماً، بدأت كافة الدول الرأسمالية وعلى رأسهم تركيا وأمريكا بالمؤامرة على القائد الأممي عبد الله أوجلان. واستطاعوا تطبيقها بعد تحالف كل الدول الرأسمالية. وتم تنفيذها في الـ 15 من شباط بهدف ضرب فكر الإنسان الحر وإخفاء الحقيقة, ولكن بفكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته استطاع إيصال الحقيقة لشعوب المنطقة من خلال الفكر الحر ونهج الأمّة الديمقراطية".

مؤكداً أن هذه الدول "لم ولن تحصل على أي نتيجة رغم أنها تحاول ضرب مشروع القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية, من خلال استهداف مناطق الدفاع المشروع واستهداف رفاق الكريلا في جبال آفاشين وزاب ومتينا وشنكال دون الوصول لأي نتيجة".

وأضاف البيان "رغم كل الصعوبات التي واجهها القائد في سجن إمرالي في حياته اليومية هناك، تم نشر الفكر والفلسفة لكافة شعوب المنطقة والعالم أجمع إلا أن الاحتلال التركي وبشكل دائم يقوم باستهداف مناطق شمال وشرق سوريا، واستهداف الشعب سعياً منه لإركاع الشعوب وإبعادها عن فكر القائد".

واختتم بالقول: "إننا في حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج، نعاهد القائد وكافة الشعوب أننا لن نهدأ حتى تحرير القائد من سجون الفاشية، وإيصال الفكر الحر الذي يضمن الحرية لكافة الشعوب, وسنكمل مسيرة شهدائنا حتى تحرير كافة أراضينا، التي قاموا باحتلالها من خلال المؤامرات الدنيئة على الإنسان الحر".

ANHA