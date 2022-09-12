أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً، أعلنت من خلاله عن سجل الشهيد محمد جمعة (بيلان ليلوني) الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر، بتاريخ 10 أيلول الجاري، أثناء قيامه بواجبه.

وجاء في نص البيان:" رفيقنا بيلان ولد من قلعة المقاومة عفرين، ومنذ انطلاقة ثورة روج آفا اتخذ موقعه في خنادق الدفاع لحماية شعبه والقيم الإنسانية، وكان شاهداً على مقاومة العصر وشارك فيها، وبعد أن احتلت تركيا ومرتزقتها عفرين، انضم بيلان إلى صفوف قواتنا للعمل على تحرير عفرين واتخذ موقعه ضمنها وناضل حتى اللحظة الأخيرة من حياته بكل روح فدائية".

قوات تحرير عفرين وخلال البيان تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد بيلان، وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: بيلان ليلوني

الاسم والنسبة: محمد جمعة

اسم الأم: بسمة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: إقليم عفرين/ 10 أيلول 2022

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