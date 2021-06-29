​​​​​​​20 يوماً على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وعضوي علاقات PYD في باشور

واختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، في الـ 10 من حزيران الجاري.

ومذاك لم يعرف مصيرهم أو سبب اعتقالهم، على الرغم من مطالب الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراحهم، فيما يأتي ذلك وسط صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدم توضيحه أسباب ودوافع الاختطاف.

وتلقى عملية الاختطاف سخطًا شعبياً وكردستانياً لأنها تنافي الأعراف الدبلوماسية التي تنص على عدم اعتقال السياسيين والدبلوماسيين دون وجود حجج وإدانات عملية، وإبلاغ مرجعيتاهم في حال تم ذلك.

إلى ذلك جدد حزب الاتحاد الديمقراطي، الأحد الماضي، مطلبه بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاث، وعدّ اختطافهم "استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد".

فيما وكانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أصدرت بياناً في اليوم الأول من اختطافهم قالت فيه: "نرى أن هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتضعف مسار الحوار، نتمنى ألا تنجر أيٌّ من الأطراف في باشور، وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أية مشاريع فتنة تقودها تركيا لضرب الكرد بعضهم ببعض، وتعطيل مسار التحوّل التاريخي الذي وصلت إليه القضية الكردية"، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وفي الـ 7 من حزيران الجاري، اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني الشاب جوان عبد الكريم المحمد عندما كان في طريقه إلى باشور كردستان عبر معبر سيمالكا برفقة والدته المريضة بغرض العلاج، ولا يزال مصيره مجهولاً أيضاً حتى الآن.

(سـ)

ANHA