​​​​​​​20 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية تدخل إلى قطاع غزة

بدأ صباح اليوم، عبور شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع، فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر استعداداً لعبورها، وفق ما نشرته العربية/ الحدث.

وأفادت العربية بأنه قد سُمح بعبور 20 شاحنة عبر المعبر.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق بوجود استعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم، فيما قالت سفارة أميركا في إسرائيل إنها تلقت معلومات عن فتح معبر رفح في العاشرة صباحاً.

وأضافت السفارة في منشور على شبكات التواصل الافتراضي أنها لا تعلم "إلى أي مدى سيظل المعبر مفتوحاً لمغادرة المواطنين الأجانب غزة".

(س ع)