تعرَّضت قاعدة عسكرية للقوات الصومالية في إقليم شبيلي وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه عناصر من "حركة الشباب" الصومالية باستخدام سيارات مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل 20 جندياً على الأقل، حيث أعلنت حركة الشباب التابعة للقاعدة في الصومال التي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف؛ مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر موقع "الصومال الجديد" أن عناصر من الحركة شنّوا هجوماً في وقت مبكر من صباح اليوم على قاعدة للقوات الصومالية في منطقة حوادلي في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وأوضح الموقع أيضاً، أن من بين القتلى قائد كتيبة للقوات الصومالية برتبة عقيد يدعى، أبشير محمود محمد.

ويأتي الهجوم في ظل إعلان الجيش الصومالي بدء عمليات واسعة ضد "حركة الشباب".

ويوم أمس، أعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور سيطرة الجيش على مدينة هاراردير الإستراتيجية الساحلية في مقاطعة مودج وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، نقلاً عن وزير الدفاع، أن مدينة هاراردير كانت آخر منطقة في المقاطعة تخضع لسيطرة "حركة الشباب".

ويذكر أنّ الصومال يشهد منذ سنوات صراعاً دامياً بين القوات الحكومية و"حركة الشباب" التابعة للقاعدة؛ التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.

وكثفت الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة في البلاد.

(م ش)