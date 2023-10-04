​​​​​​​20 قتيلاً بقصف مدفعي للدعم السريع في الخرطوم

وسط استمرار المعارك والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان للشهر السادس على التوالي، شهدت الخرطوم اليوم حصيلة دامية.

فقد أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، اليوم، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، جراء قصف مدفعي على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع.

فيما استهدف الجيش بالقصف المدفعي والمسيّرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة، وسمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين فضلاً عن منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش.

في المقابل، استهدفت قوات الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري.

أما في مدينة أم درمان فقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة منها، لا سيما في المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي لسلاح المهندسين التي تتمركز فيه قوات الدعم السريع.

(س ع)