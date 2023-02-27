​​​​​​​20 بيت بلاستيكي للخضروات خطوة تشجيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بريف الطبقة

بدأت إدارة الجمعيات التعاونية (الكوبراتيف) في الطبقة، إنشاء البيوت البلاستيكية في موقع أبو قبيع الزراعي، مع بداية عام 2023 الجاري.

تهدف هذه الخطوة إلى سد حاجة المنطقة ورفد أسواقها بالخضروات الصيفية في فصل الشتاء؛ نظراً لفقدان العديد منها وغلاء أسعارها وصعوبة استيرادها من خارج مناطق الإدارة الذاتية، جراء الحصار الخانق الذي تفرضه الدولة التركية وحكومة دمشق والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق شمال وشرق سوريا.

تتوزع البيوت البلاستيكية الـ 20 بيتاً على قطعة أرض بمساحة 15 دونم في موقع أبو قبيع الزراعي شرقي مدينة الطبقة بـ 35 كم، وزُرعت فيه أنواع مختلفة من الخضار، حيث خُصصت 10 بيوت منها للبندورة، و6 للخيار، و2 للباذنجان، و2 للفليفلة، ويصل عدد العمال في هذا المشروع إلى 38 عامل/ـة.

حيث يبلغ طول البيت الواحد 52 متراً بعرض 9 أمتار، ومُزوّد بشبكات ري بالتنقيط وميزان للحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى نظام تدفئة يعمل على الطاقة الكهربائية.

حسب المهندس الزراعي والمشرف على البيوت البلاستيكية، أحمد الحميدي، فإن "الهدف من مشروع البيوت البلاستيكية؛ أن يكون نواةً ناجحة ننطلق منها؛ لتنفيذ مشاريع زراعية أخرى تصل بالمنطقة إلى الاكتفاء الذاتي".

وأضاف: " من خلال هذا المشروع، نسعى أيضاً إلى رفد الأسواق باحتياجاتها من الخضار الصيفية خلال فصل الشتاء، وتوفير فرصِ عملٍ لأكبر عدد من الأيدي العاملة في المنطقة".

وأوضح الحميدي "من المتوقع أن يبدأ المشروع بالإنتاج بعد شهر من الآن، وأن تصل كمية إنتاج البندورة إلى 10 طن، بينما الفليفلة والخيار من 6 إلى 7 طن".

وتابع: "أن الكميات المتوقع إنتاجها من الخضار من المرجح أنها لن تكون كافية، ونريد من المشروع أن يكون نواةً لمشاريع أخرى تشجع الفلاحين للبدء بمشاريع مشابهة تصل بالمنطقة إلى الاكتفاء الذاتي".

والجدير بالذكر أن نظام الجمعيات التعاونية (الكوبراتيف) يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع على أسس العمل المشترك والتضامن وليس الربح المادي فقط، وذلك من خلال إنشاء المشاريع التجارية حسب حاجة المنطقة لها وتوفير الخبرات واليد العاملة؛ للقضاء على نظام رأس المال والاحتكار ومحاربة البطالة.

(خ)

ANHA