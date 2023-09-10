​​​​​​​19 عملية نوعية للكريلا ضد الاحتلال في زاب ومتينا وخاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً بخصوص العمليات التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"في 8 أيلول في الساعة 08:15، 09:00، 10:30، 10:50، 13:50، 17:50، 18:10 و 23:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، ووجّهت ضربات قوية لـ 8 مواقع تابعة له.

وفي الساعة 10:00 و 10:15، استهدفت قواتنا موقعين لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

ـ 9 أيلول، في الساعة 03:00، 10:35، 12:00 و 17:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة 4 مواقع تابعة للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي الساعة 14:35، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 07:20، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة الشهيدة آخين، ووجهت ضربات لموقعين تابعين للاحتلال.

ـ 10 أيلول، في الساعة 02:30 و 03:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعين تابعين لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي الساعة 09:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي كان يحاول التقدم في ساحة المقاومة في تلة أورتي، بالأسلحة النصف الآلية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 7 و8 و9 أيلول، قصفت الطائرات الحربية أطراف نهر زي مرة واحدة، وساحات قرية شيلازه وقرية دركله في متينا 4 مرات، وأطراف نهر لولان في خاكورك مرة واحدة.

في 8 أيلول، قصفت المروحيات الهجومية ساحات المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف المدفعي.

(ل م)