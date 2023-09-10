​​​​​​​19 عملية نوعية للكريلا ضد الاحتلال في زاب ومتينا وخاكورك

نفذت قوات الدفاع الشعبي HPG ووحدات المرأة الحرة YJA- Star، 19 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب ومتينا وخاكورك، ووجهّت ضربات قوية لمواقعه.
كردستان 2023-09-10T15:14:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً بخصوص العمليات التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"في 8 أيلول في الساعة 08:15، 09:00، 10:30، 10:50، 13:50، 17:50، 18:10 و 23:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، ووجّهت ضربات قوية لـ 8 مواقع تابعة له.

وفي الساعة 10:00 و 10:15، استهدفت قواتنا موقعين لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

ـ 9 أيلول، في الساعة 03:00، 10:35، 12:00 و 17:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة 4 مواقع تابعة للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي الساعة 14:35، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 07:20، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة الشهيدة آخين، ووجهت ضربات لموقعين تابعين للاحتلال.

ـ 10 أيلول، في الساعة 02:30 و 03:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعين تابعين لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي الساعة 09:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي كان يحاول التقدم في ساحة المقاومة في تلة أورتي، بالأسلحة النصف الآلية. 

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 7 و8 و9 أيلول، قصفت الطائرات الحربية أطراف نهر زي مرة واحدة، وساحات قرية شيلازه وقرية دركله في متينا 4 مرات، وأطراف نهر لولان في خاكورك مرة واحدة.

في 8 أيلول، قصفت المروحيات الهجومية ساحات المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

كما تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف المدفعي.

(ل م)


إقرأ أيضاً