​​​​​​​170 مشرّعًا أميركيًّا يحثون إدارة بايدن على دفع تركيا نحو حقوق الإنسان

ووقّع 170 عضوًا في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين، على رسالة أرسلت إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان "المثيرة للقلق" أثناء صياغة سياسة التعامل مع تركيا، بحسب وكالة رويترز.

وتشير الرسالة، المؤرخة في 26 شباط/ فبراير، إلى أن تركيا "حليفة الناتو" لطالما كانت شريكًا مهمًّا للولايات المتحدة، لكنها تقول إن إدارة رجب طيب أردوغان صدعت العلاقة.

وجاء في الرسالة التي وقعها النائبان غريغ ميكس، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والعضو الجمهوري البارز في اللجنة، مايك ماكول "أن القضايا الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي يحدث في تركيا يشكلان أيضًا مصدر قلق كبير".

وقال أردوغان يوم 20 شباط/ فبراير إن المصالح المشتركة لتركيا والولايات المتحدة تفوق خلافاتهما، وأن تركيا تريد تحسين التعاون مع واشنطن.

ولكن العلاقات توترت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

كما أعربت واشنطن عن قلقها المتكرر بشأن الحقوق والحريات، وجاء في رسالة المشرعين أن أردوغان وحزبه أضعفوا القضاء التركي، وعينوا حلفاء سياسيين في مناصب عسكرية واستخباراتية رئيسة، وسجنوا خصومًا سياسيين وصحفيين وأعضاء من الأقليات بغير حق.

(م ش)