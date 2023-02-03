​​​​​​​17 شخصاً فقدوا حياتهم بحادث تصادم في باكستان

قال مسؤول إنقاذ في وقت مبكر، اليوم الجمعة، إن اصطداماً مباشراً بين حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليلاً؛ أدى إلى فقدان ما لا يقل عن 17 راكباً لحياتهم، بينهم نساء وأطفال.

ووقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، حسب مسؤول الطوارئ المحلي ووسائل الإعلام الحكومية.

وقال مسؤول الإنقاذ رحمت الله: "لقد نقلنا جميع الضحايا والجرحى إلى مستشفى في كوهات".

وأعرب، رئيس الوزراء المؤقت في الإقليم، عزام خان، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

ويوم الأحد الماضي، اصطدمت حافلة ركاب، بعمود وسقطت من أعلى جسر في إقليم بلوشستان؛ ما أدى إلى اندلاع حريق وسقوط ضحايا وجرحى.

(م ش)