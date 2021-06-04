​​​​​​​17 قتيلًا... حصيلة الاشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في البادية اليوم

وشن مرتزقة داعش، فجر اليوم، الجمعة، هجومًا على مواقع ونقاط تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ودارت اشتباكات على إثره، استخدمت فيها قوات حكومة دمشق القذائف الصاروخية في محاولة لصد الهجوم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، بالإضافة إلى مقتل اثنين من عناصر داعش، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما وثق المرصد مقتل 7 من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر مرتزقة داعش، في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، كما خسر داعش 3 من عناصره في العملية المباغتة.

(د ع)