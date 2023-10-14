​​​​​​​17 قتيلاً بينهم أطفال في أم درمان

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني بأن: "قوات الدعم السريع قصفت بشكل عنيف الأحياء المأهولة بالسكان شمالي مدينة أم درمان، فقد على إثره 17 شخصاً حياتهم، بينهم أطفال".

وارتفعت حدة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، حيث تسعى قوات الدعم السريع لمحاصرة معسكرات الجيش الواقعة في محلية كرري بما في ذلك قاعدة وادي سيدنا العسكرية التي تنطلق منها معظم الطائرات الحربية التي تستهدف نقاط الدعم السريع في مدن الخرطوم الثلاث.

وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" من أن الأوضاع الإنسانية في السودان على حافة الانهيار مع استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن الاستجابة غير كافية لتلبية احتياجات العدد الكبير من السكان في المناطق التي يتم فيها تقديم المساعدة، لذلك سيواجه السودان أوضاعاً كارثية.

وقال إن النظام الصحي في البلاد يعاني من ازدحام غرف الطوارئ، خاصة بعد أن أغلقت العديد من المستشفيات أبوابها بالكامل نتيجة القصف الذي يطاله أو أعمال السلب والنهب أو نقص في الإمدادات الطبية والأدوية.

وطالبت منظمة أطباء بلا حدود لزيادة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني والمدنيين وإزالة جميع العوائق أمام الطواقم الطبية والإنسانية والإمدادات للسماح للناس بالحصول على المساعدات دون معوقات.

(س ع)