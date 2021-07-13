​​​​​​​13 قتيل وجريح من قوات حكومة دمشق باشتباكات مع مرتزقة داعش في البادية

ووقعت اشتباكات عنيفة في محاور ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة ومرتزقة داعش المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، في هجوم للأخيرة على مواقع الأولى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافقت الاشتباكات باستهدافات متبادلة وسط إقلاع للطائرات الحربية الروسية من المطارات للمشاركة بصد الهجوم.

وبحسب المرصد فإن الاشتباكات خلّفت 5 قتلى من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها وجرح 8 آخرين، فيما لم يتم التأكد من حجم الخسائر لدى مرتزقة داعش إلى الآن.

وكان المرصد وثّق أمس، مقتل قائد ميداني من ما يسمى "لواء القدس" الفلسطيني وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

(د ع)