​​​​​​​116 ضحية فيضانات في الهند

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم ولا يزال 102 آخرون، بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين شمالي شرق الهند، الخميس، بعد أن تسبّب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية، ما أدى إلى حدوث فيضانات في وادٍ جبلي، حسب ما نقلته الحرة.

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة التي تسبّبت بأضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغيّر المناخ.

وقال متحدث عسكري عبر منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلاً عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق.

والأربعاء، تسبّبت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد نحو 150 كيلومتر شمالي جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصاً أصيبوا فيما فقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. كما جرفت المياه 11 جسراً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.

(س ع)