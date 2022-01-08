​​​​​​​113 أسرة عراقية تخرج من مخيم الهول متجهة إلى مخيم جنوبي الموصل

وأفاد مراسلنا من ناحية الهول شرق مقاطعة الحسكة بخروج دفعة من اللاجئين العراقيين ممن كانوا يقطنون مخيم الهول، عبر حافلات نقل "البولمان"، بعد وصول وفد حكومي من العراق، برفقة بعض ضباط الشرطة العراقية، والحافلات إلى المخيم صباح اليوم.

ونقل عن مسؤولين في المخيم أن الرحلة التي خرجت ضمت 403 لاجئاً عراقياً، ضمن 113 أسرة، في إطار إخراج الحكومة العراقية رعاياها من البلاد، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية.

وأشار إلى أن قافلة الحافلات والسيارات المؤلفة من 19 حافلة، وسيارات نقل برفقة حراسة مشددة من قوى الأمن الداخلي، توجهت إلى الحدود العراقية السورية.

ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر الفاو الحدودي شرق ناحية الهول، وستتجه حسب المغادرين العراقيين إلى مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية.

ويضم مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الثاني الجاري، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب، يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

ويصل عدد العراقيين في المخيم، حسب الإحصائية نفسها إلى 30738 شخصاً ضمن 8256 أسرة، يتوزعون بين "رجال ونساء وأطفال".

ويعد العام الفائت من أكثر الأعوام دموية في تاريخ مخيم الهول، بعد وصول أسر داعش إلى المخيم، نسبة لما شهده المخيم، والإحصائيات التي حصلت عليها وكالتنا من الجهات الأمنية والإدارية في المخيم، بين جرائم القتل وإحراق الخيم ومحاولات الفرار ومقتل عناصر في خلايا داعش ضمنه، بالرغم من عمليات قوى الأمن الداخلي لضبطه.

(ع م/أم)

ANHA