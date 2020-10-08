​​​​​​​١١٢ إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالة الوفاة هي لرجل من مدينة الحسكة في إقليم الجزيرة.

كما كشف مصطفى بأنهم سجلوا ١١٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٦٣ ذكور و٤٩ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٣٠ حالة في ديرك

٢٦ حالة في الحسكة

٢١ حالة في قامشلو

١٣ حالة في كركى لكي

٤ حالات في تربه سبيه

٣ حالات في الرميلان

٣ حالات في عامودا

حالتان في تل تمر

٦ حالات في دير الزور

٤ حالات في الرقة

ونوه مصطفى بأنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢١٥٨ حالة، منها ٧٤ حالة وفاة، و ٥٣٠ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA