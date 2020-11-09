​​​​​​​11 قتيلًا في هجوم بالقنابل غرب بغداد

ونقلت شبكة السومرية نيوز عن مصادرها أن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، وأشارت إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت ٥ قتلى من الصحوة و٦ من المدنيين".

وقالت الشبكة: "التعرض كان من قبل تنظيم داعش، وخلال التعرض خرج الأهالي لمساندة القوات الأمنية بدون معرفة أماكنهم ومعرفة مصدر إطلاق النار"، مؤكدًا أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث والوضع مسيطر عليه".

يشار إلى أن مسلحين مجهولين أطلقوا مساء أمس، النار على أحد أبراج المراقبة (برج سيد درويش) التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية غرب العاصمة بغداد.

هذا وكثف مرتزقة داعش هجماتهم على العراق منذ أواخر العام 2017، حيث لقيت ثلاث سيدات على الأقل مصرعهن وأُصيب ثلاثة من رجال الشرطة في انفجارين مزدوجين بمحافظة ديالى شمال بغداد الخميس الماضي.

(آ س)