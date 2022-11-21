​​​​​​​108منظمة حقوقية ومدنية تعتبر الهجمات التركية على المنطقة جرائم حرب

جاء ذلك في تقرير لـ 108 منظمة حقوقية ومدنية، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، ووصلنا نسخة عنه.

قال التقرير في مستهله: "في سياق استمرار الدولة التركية باستهداف المدنيين والبنية التحتية والمرافق الطبية لإرهاب المدنيين وبضوء أخضر من القوى الفاعلة في الصراع السوري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ودولة روسيا الاتحادية، وباستخدام ذرائع وحجج واهية، قام الطيران الحربي التركي منذ منتصف ليلة البارحة وفي ساعات الصباح (20 تشرين الثاني)، بارتكاب جرائم، قد ترتقي إلى جرائم حرب؛ نتيجة استهدافها للبنية التحتية والمرافق الطبية وعلى نطاق واسع".

وأضاف: "في كوباني قامت الدولة التركية باستهداف مستشفى الأطفال حالياً والذي كان سابقاً مستشفى كورونا، وهذه الاستهدافات مصنفة ضمن نطاق جرائم الحرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى استهداف المدنيين في ريف منطقة ديريك /المالكية/ أثناء محاولة إسعاف المصابين من تحت الأنقاض نتيجة الضربة الأولى للطيران العسكري التركي.

وعد هذه الأفعال منافية لجميع القوانين الدولية، مبيناً "هي جريمة عدوان على بلد آخر وفقاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للعام 1945، وهي تحدث على نطاق واسع وقد ترقى إلى جريمة حرب".

والجهات الموقعة، هي:

منظمة مبادرة دفاع الحقوقية Rights Defense Initiative-RDI. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا. إنماء الفرات. شبكة نشطاء روﭺ آفـا. فريق التعاون الأهلي. Kurdes sans frontières- France. آراك الشرق. متحالفون من أجل السلام. Better life organization omela Keziyên Kesk a Ekolojî جمعية الأسيل للتنمية. الرجاء للإغاثة والتنمية. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة. منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا Human rights organizations Afrin – Syria منظمة ساهم للتعاون والتنمية. جمعية الديار. المركز السوري للدراسات والحوار. اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان. منظمة أيادي المستقبل. مركز السلام والمجتمع المدني. سواعدنا للإغاثة والتنمية. شباب أوكسجين. منظمة الغيث للتنمية. جمعية آمال لرعاية حقوق المرأة والطفل. جمعية خطوة /khutwa association. أسفير للتنمية. منظمة هدف الإنسانية. The National Initiative for Efrin- Germany Human Rights committee in Syria(MAF) جمعية آراس الخيرية. Syriac Cross Organization for Relief and Development إعمار المنصورة. جمعية شيلان للإغاثة والتنمية. منظمة حقوق الإنسان في الفرات. Inaash Organization for Development منظمة تارا. جمعية جدائل خضراء البيئية. جمعية شاوشكا للمرأة. فريق الأمل الإنساني. Yasa e.V The Kurdish Center for Studies & legal Consultancy- Germany منظمة منارة. منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الإعاقة. منظمة أجيال للتنمية. شبكة قائدات السلام. منظمة التضامن المجتمعي. Adil center for human rights أمل أفضل للطبقة - Better Hope for Al-Tabqa Kurdish net work- Belgium اتحاد المحامين في إقليم عفرين. Purity اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة. الهلال الأحمر الكردي. peace and civil society center صناع الأمل. جمعية جيان الخيرية. رؤى المستقبل للتنمية. Enlil Center منظمة لأجلهم الإنسانية. Dari – داري. منظمة قدر. مركز آسو للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. Jiyan foundation for human rights. Medical Relief for Syria – MRFS. منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية. Areej. peace land. Intensive Care Association. أضواء للتنمية والبناء. Areej organization. جمعية آراس للإغاثة والتنمية. جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية. نواة. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية. جمعية قرماني الخيرية. جمعية الياسمين. Ashti center for building peace PÊL-Civil Waves QRD DOZ منظمة فجر. الفصول الأربعة. عُكاز. عطاء الباغوز. غصن أخضر. Women for peace مؤسسة المياه والبيئة. Afaak جمعية النرجس. منظمة آشنا للتنمية. منظمة مساعدة سوريا. Nama. منظمة نسمة أمل الإنسانية. غد أفضل Better Tomorrow. منظمة شباب المجتمع المدني في الحسكة. إدراك للتنمية والسلام. فكرة. جمعية النورس. Roj Hilat for Relief and Development DAN for Relief and Development تركيز للتنمية والسلام. منظمة العهد. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة. إدراك للتنمية والسلام. Eridu center for civil society and democracy مركز دعم الاستقرار/stability support center تنظيم الأسرة. منظمة أمل الفرات. مركز سلاف للأنشطة المدنية.

(ي م)