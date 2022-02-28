أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد، في الـ 13 من كانون الأول، العام الفائت حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الولايات المتحدة والمجلس الأوروبي "للإرهاب"، ومع استمرار الحملة في مختلف مناطق كردستان، شهدت مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا حملة مماثلة.

وللإعلان عن الإحصائيات الأخيرة، أعلن اليوم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) في ناحية الهول عبر بيان للرأي العام، حصيلة حملته لجمع التواقيع في الناحية.

قرئ البيان من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي تلي الأحمد، أمام مكتب الحزب، بحضور ممثلي المؤسسات والأحزاب، ووجهاء عشائر المنطقة.

وقال البيان "باسم مكونات ناحية الهول جميعها، بدأنا حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"؛ بسبب النفاق السياسي والممارسات الفاشية للدولة التركية والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الكردي وحرمانه من أبسط حقوقه في العيش والمساواة، وإنكار هويته الثقافية والتاريخية".

تابع البيان "إن قفزة الـ 15 من آب هي ردة فعل للكرد وإيقاظهم من سباتهم، والتي أدخلت الدولة التركية الفاشية في مرحلة حرجة بسبب الكفاح الذي ألهب مشاعر الكردستانيين".

البيان أكد أن عدد المشاركين في الحملة وصل إلى 10 آلاف مشارك ومطالب.

نوّه البيان إلى "أن الحملة ستكون أشمل خلال الفترات القادمة، بسبب المقاومة الكبيرة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في وجه دولة الاحتلال التركي، لا سيما بعد بدء تغيّر وجهة نظر بعض الدول لحزب العمال الكردستاني".

واختتم البيان بالمطالبة برفع وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وكذلك رفع العزلة عن القائد أوجلان، وإطلاق سراحه.

(ع م/أم)

ANHA