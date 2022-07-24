​​​​​​​ حصيلة القصف التركي.. شهيد و9 مصابين وفقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته

شن الاحتلال التركي اليوم قصفاً عنيفاً على ريفي ناحية تل تمر الغربي والشمالي، وأدى القصف إلى استشهاد المواطن حسين إبراهيم عبوش وإصابة 5 آخرين، وهم: فايز محمود الخضر، وفرحان علو خلو، ووضحة جاجان بو عمرو، وراجحة ياسين منيتي، من أهالي القرى الشمالية التابعة لناحية تل تمر، فيما لم يعرف اسم المصاب الخامس.

ووفق ما أكد مراسلنا فإن القرى والمواقع التي تعرضت للقصف في ناحية تل تمر هي:

قرية تل شنان الآشورية شمال شرق ناحية تل تمر، وقرية الدردارة شمال تل تمر، ومحيط القاعدة الروسية شمال تل تمر وقرية مجيبرة على طريق تل تمر- قامشلو.

وفي الريف الغربي قرى سكر الأحيمر، تل جمعة، تل الطويل، الغيبش، الطويلة، الدشيشة وقصر توما يلدا، ومزرعة واقعة بين مركز ناحية تل تمر وقرية تل جمعة.

زركان

كما قصف الاحتلال التركي مركز ناحية زركان وقرى أسدية، تل أمير، مشيرفة التابعة لريفها الشمالي، أسفر عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق حياته وهو محمود الغزيب وأصيب 4 مواطنين بينهم طفلان ووالدهما في مركز ناحية زركان شمال غرب مقاطعة الحسكة وهم: محمد قاسم (٢٠ عاماً)، ومؤيد عبد الله (٣٢ عاماً) وطفلاه محمد مؤيد عبد الله (7 أعوام)، تيسير مؤيد عبد الله (٥ أعوام).

شرا وشيراوا

بينما أسفر القصف التركي لقرى ناحيتي شرا وشيراوا عن إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق.

والقرى التي تعرضت للقصف هي مالكية وشوارغة وتنب أناب قلعة شوارغة ومحيط نقطة عسكرية للقوات الروسية في ناحية شرا، وآقيبة وزيارة وبينة في ناحية شيراوا.

تل رفعت

كما قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بنحو 10 قذائف، أسفر عن أضرار مادية.

(ف)

ANHA​​​​​​​