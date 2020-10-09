​​​​​​​ ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في أذربيجان إلى 107 قتيلًا

وارتفعت أعداد المرتزقة الذين قتلوا منذ زجهم في الصفوف الأولى في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا من قبل الحكومة التركية إلى 107قتيلًا، إذ قُتل خلال الـ 48 ساعة الفائتة أكثر من 26 مرتزقًا، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيدٍ متصل، أشار المرصد السوري إلى أن تركيا تعتزم إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، وقال: "إن أكثر من 400 مرتزقًا من مرتزقة تابعة لتركيا، تتحضر ليتم نقلها من قبل الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الساعات والأيام القادمة".

وبحسب المرصد، بلغ عدد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان حتى اللحظة، ما لا يقل عن 1450، بعد نقل دفعة مكونة من 250 مرتزق خلال الأسبوع الفائت.

(ش ع)