وعلى مدار الـ 48 الماضية شن جيش الاحتلال التركي قصفاً مدفعياً وجوياً عبر الطائرات المسيّرة على طول الخط من ناحية زركان وتل تمر والدرباسية في مقاطعة الحسكة وحتى نواحي عامودا وتربه سبيه ومدينة قامشلو وعدد من قراها في مقاطعة قامشلو.

يوم أمس الثلاثاء، شنّ جيش الاحتلال التركي؛ قصفاً عنيفاً على قرى سيكركا وتل زيوان شرق مدينة قامشلو ، وقد أسفر هذا القصف عن إصابة سبعة مواطنين في قامشلو وعامودا غالبيتهم من الأطفال.

وفي هذا السياق؛ تحدّث المصابون الذين نقلوا إلى مستشفى الرحمة في مدينة قامشلو لوكالتنا.

إذ قال بلند محمد شمس الدين (16) من حي جودي (قناة السويس) الكائن في مدينة قامشلو؛ والذي أُصيب برصاصةٍ في ساقه اليسرى: "لقد أُصبت أمام باب منزلنا، وضعي جيّد. وسأغادر المستشفى الآن مع عائلتي".

وقالت آرين عبد العزيز الحسن (38) من حي جرنك في مدينة قامشلو؛ والتي أُصيبت مع أطفالها: "كنت مع أطفالي في المنزل، سقطت قذيفةً في منزلنا. وتساقطت الشظايا علينا. لا أسمع بإحدى أذني إضافةً إلى وجود جروح ".

فيما قال رودي علو (30) من مدينة عامودا: "لقد أصبت بينما كنت أعمل في حديقة المنزل".

(ر)

ANHA