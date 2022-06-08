​​​بلديات الشعب.. أعمال ومشاريع في إقليم الفرات والشيخ مقصود والدرباسية هدفها خدمة المواطنين - تم التحديث​​​​

تسعى بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا ومدينة حلب، لتقديم الخدمات للمواطنين، ومع الدخول في فصل الصيف، باشرت ورش البلدية العمل في مشاريع الربع الثالث من العام.

وفي حي الشيخ مقصود، وبعد ورود شكاوى عدة من المواطنين؛ بسبب انسداد مجاري الصرف الصحي، قام المكتب الفني التابع لبلدية الشعب بالكشف عن حالة شبكة الصرف الصحي في كل من القسم الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية، بعدها باشرت اللجنة الخدمية إصلاحها وتمديدها واستبدالها بطول 600 متر طولي في الحيين.

كما قامت اللجنة بتعزيل 150 فوهة مطرية.

وستقوم بلدية الشعب خلال الأسابيع القادمة بالعمل على مشروع استبدال خطوط الصرف الصحي بطول 750 متراً، والعمل على فرش شوارع فرعية في الحيين بمادة البقايا والبحص.

مشاريع جديدة ورش المبيدات الحشرية

ومن ضمن مشاريعها لهذا العام، سيباشر المكتب الفني مع اللجنة الخدمة في بلدية الشعب خلال هذا الشهر، العمل على تعبيد الشوارع الرئيسة فقط في حي الأشرفية والشوارع المؤدية من القسم الشرقي إلى القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بمساحة 20 ألف متر مربع.

كما وضع المكتب الفني برنامجاً لرش المبيدات الحشرية (الضبابية والمائية)، وذلك ثلاثة أيام في الأسبوع؛ (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في حلب، فاطمة حيدر، أشارت إلى أنهم يتابعون شكاوى المواطنين ويعملون على حلها، وفق الإمكانات وبالسرعة القصوى.

وأضافت فاطمة "الصرف الصحي في الحي متضرر بشكل كبير، قمنا باستبدال أنابيب عديدة، ولدينا مشاريع لتأهيل وصيانة المزيد منها".

إقليم الفرات.. بلديات الشعب تباشر بمشاريعها وفق المخطط

باشرت بلديات الشعب في إقليم الفرات أعمالها الخدمية في كافة المدن والنواحي والأرياف التابعة لها، مبشرة الأهالي بالعديد من المشاريع التي ستكون ذات فائد خدمية كبيرة.

لم تتوقف الأعمال الخدمية لبلدية الشعب في مقاطعة كوباني منذ بداية العام الحالي، والتي اقتصرت على صيانة المجاري الصحية وإصلاح الجسور التي خربتها الفيضانات نتيجة الأمطار التي هطلت مؤخراً وتسببت بسيول جارفة، وكذلك تعبئة الطرق ببقايا الوديان والحجر المكسر.

وبدأت بلدية الشعب أعمالها والكشف عن مشاريعها منذ بداية شهر أيار/ مايو المنصرم، وباشرت في الـ 25 من الشهر المنصرم، تعبيد الطرق والقيام بتمديد المجاري الصحية في بعض المناطق التي لم تصلها خدمة المجاري الصحية.

ومن أهم هذه المشاريع؛ القيام بتركيب أنابيب للصرف الصحي في ناحية صرين بطول830 متراً، وتحسين البنية التحتية للمجاري الصحية في بعض الأحياء، وكذلك تحصين غابة كوباني بسور من الأسلاك يحميها من الخارج وإنارتها لتتحول إلى متنزه لأهالي المدينة.

وأكدت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في إقليم الفرات مقبولة بكي أن "كافة البلديات الموجودة في إقليم الفرات باشرت عملها، وستعمل كل البلديات وفق المخطط التنظيمي والميزانية التي خصصت لها".

وفيما يتعلق بمدينة كوباني، قالت مقبولة بكي "إنهم سيضعون كل طاقتهم لإنهاء المجاري الصحية داخل المدينة لتفادي حدوث المشاكل أثناء الكوارث الطبيعية كما حصل هذا العام أثناء الفيضانات".

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خصصت ميزانية قدرت بـ مليونين و500 ألف دولار أميركي لبلديات إقليم الفرات هذا العام.

البدء بتعبيد طريق الحسكة -الدرباسية بمسافة 13 كم

استكمالا لمشروع بلدية الشعب في ناحية الدرباسية لعام 2021، باشرت البلدية بتعيد الطريق من قرية الخاص.

حيث بدأت البلدية منذ يوم الاثنين باستكمال المشروع، بطول 13 كم.

ويقول فاضل أحمد الإداري في القسم الفني في بلدية الشعب بناحية الدرباسية " لم ننهي المشروع العام الفائت ولم تكن سماكة المجبول الزفتي بالحد المطلوب وذلك بسبب عطل في مجبل الزفت بمدينة الحسكة".

هذا وبلغت سماكة الطريق في العام الماضي 3 سم، بينما زادتها بلدية الشعب إلى 5 سم في هذا العام، بينما تبلغ سماكة الطريق دون دحله(منفوش)، 7 سم، وتصل تكلفة تعبيده 100 ألف دولار أمريكي.

وبحسب احمد فأنهم وبعد الانتهاء من تعبيد طريق الدرباسية- الحسكة سيباشرون بتعبيد وصيانة الطرق والشوارع داخل ناحية الدرباسية والبلدات التابعة لها وفق مخططهم لعام 2022.

(كروب/سـ)

ANHA