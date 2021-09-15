​​​عضوات اتحاد المرأة الشابة يطالبن بإطلاق سراح ممثل الإدارة الذاتية فوراً

ثلاثة أشهر كانت كفيلة لتكشف مدى العداء الذي يبديه الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه الكرد، بعد اختطاف قواته لممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان، جهاد الحسن، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك الهجمات الأخيرة على مواقع الكريلا في جبال كردستان بالغازات السامة، وعدم صدور أي ردة فعل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ماذا استفاد الحزب الديمقراطي الكردستاني من خطف ممثل الإدارة الذاتية؟

قوبل خطف ممثل الإدارة الذاتية وتعرّض مواقع الكريلا للقصف بالغازات السامة، بردود فعل غاضبة لدى عموم فئات المجتمع في مناطق روج آفا، الذين نددوا بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتبروها خيانة علنية للكرد وللقضية الكردية، ومنهم الشبيبة الثوريون الذين طالبوا الأخير بتغيير مساره.

الشابة شيلان مستو قالت: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن سياساته المعادية للكرد، وكذلك عليه الكف عن الخيانة والتآمر مع دولة الاحتلال، ويتوجب على حكومة باشور كردستان إطلاق سراح ممثل الإدارة الذاتية المختطف هناك فوراً".

وأضافت شيلان: "حبذا لو يجيبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا السؤال: لمصلحة مَن اختطاف ممثل الإدارة الذاتية بباشور كردستان؟ إلى هنا ويكفي، يكفي خيانة".

ما عجزت عنه تركيا ينفذه الحزب الديمقراطي الكردستاني

أما الشابة نيروز بوزان فقالت: "واجه الكرد في الأعوام الأخيرة، خطر الزوال، بعد إعلان دولة الاحتلال التركي حرب الإبادة عليهم، في عموم أرض كردستان، واستطاع الكريلا تحطيم أحلام الأتراك تلك، في جبال كردستان، لكن اليوم، نتفاجأ بخنجر الغدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أصبح أداة بيد تركيا، ينفذ لها ما تعجز عنه، من نفي بحق الكرد".

وتابعت:" الكرد أقوياء وسنتغلب على مخططات دولة الاحتلال التركي ونكسر شوكة الخيانة بإرادتنا".

وبدورها قالت الشابة سلافة إيبو: " كان الكرد قابعين في ظلمات الاستعمار والاستبداد، فظهر الكريلا ليعيدوهم إلى عالم النور، واليوم يتعرض الكريلا لهجمات بالغازات السامة، وسط صمت العالم، وهذا يدل على مؤامرة جديدة تحاك ضد الكرد. فالقوة التي تدافع عن وجودهم تهاجم من كل الجهات وبكل أنواع الأسلحة".

وطالبت سلافة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن الخيانة، ويكون أهلاً للكرد، وكذلك طالبته بإطلاق سراح ممثل الإدارة الذاتية المختطف في باشور كردستان فوراً، وتوضيح أسباب اختطافه من قبل قواته منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

(ن ك/ج)

ANHA