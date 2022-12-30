تجمع العشرات من أبناء مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، اليوم الجمعة في مظاهرات واحتجاجات غاضبة مطالبة بـ "الإفراج عن المعتقلين وإسقاط النظام وطرد الميليشيات الإيرانية الموالية له من المنطقة"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستمر الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات الغاضبة ضد قوات حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية في عدة قرى وبلدات درعا، منذ تاريخ 21 من الشهر الجاري في كل من مدينة جاسم، ومدينة الصنمين، وداعل، وغباغب، والنعيمة، والمزيريب.

وكانت بلدة إبطع في ريف درعا، قد شهدت الأربعاء، خروج أهالي البلدة في مظاهرات ليلية مناهضة لحكومة دمشق، حيث رفع المتظاهرون لافتات ورقية كتب عليها "أحرار إبطع الثورة باقية"، و"يسقط العملاء.. يسقط النظام" كما كتب المتظاهرون على جدران البلدة كتابات منها "أحرار إبطع بدنا المعتقلين".

(د ع)