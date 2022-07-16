ديوان الأدب: نحن بصدد تنظيم ورشة عمل حول أدب المرأة

نظم ديون الأدب في شمال وشرق سوريا خلال العام الجاري ولأول مرة فعالية "الأسبوع الأدبي" والذي تضمن سلسلة نشاطات وفعاليات أدبية من محاضرات وندوات حوارية وقراءة إبداعات أدبية.

وأصدر ديوان الأدب في ختام الفعالية البيان الختامي كشف فيه عن جملة توصيات ومقترحات وبرامج عمل مستقبلية.

وحول طبيعة هذه البرامج ومجمل نشاطات الأسبوع الأدبي تحدثت إلينا المتحدثة باسم ديوان الأدب لشمال وشرق سوريا ناريمان عفدكي.

ونوهت ناريمان عفدكي إلى أنهم كانوا يأملون أن يكون الحضور والمشاركة في فعاليات الأسبوع الأدبي أكثر كثافة، وقالت بهذا الصدد: "نتائج الأسبوع الأدبي هي تعبير عن مجمل نشاطات الديوان خلال السنوات الماضية. لذلك كنا نأمل أن يكون الحضور أكثر كثافة وأن تكون المشاركة أكبر. نظن أن السبب يعود إلى أن الفعالية كانت جديدة بالنسبة للأدباء. نأمل أن تكون هناك مشاركة أكبر خلال السنوات القادمة".

وأضافت ناريمان عفدكي: "لقد وصلنا إلى مستوى يمكننا من معرفة النقاط الرئيسية للعمل. ومن أجل تطوير أدب المرأة، نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم ورشة عمل حول أدب المرأة على مدى عدة أيام. يمكن للنساء اللواتي دخلن حديثاً إلى مجال الأدب المشاركة في هذه الورشة، كما سوف نعمل على النتائج التي ستتمخض عنها الورشة. من المتوقع أن ننظم فعاليتين من هذا النوع خلال هذا العام".

وفيما يتعلق بموضوع النقد الأدبي قالت ناريمان عفدكي: "بهدف تشجيع حركة النقد الأدبي، نحن بصدد تنظيم "صالون أدبي" حيث يتم فيه قراءة وتقييم النتاجات المحلية. وسيتم تنظيم مثل هذا الصالون في كوباني أيضاً".



كما نوهت ناريمان عفدي إلى أن نتائج النقاشات والتقييمات التي سوف تظهر خلال فعالية الصالون الأدبي، يمكن أن يتم صياغتها على شكل مقالات أدبية: "يمكن فيما بعد جمع تلك المقالات وطباعتها على شكل كتاب. ومع الأسف فإن العديد من النشاطات والفعاليات يتم تأجيلها بسبب تهديدات الدولة التركية، لذلك لا نعلم متى يمكننا تنفيذ هذه المشاريع".

ANHA