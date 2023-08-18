ديوان الأدب يعقد ورشة عمل للمرأة الشابة

ينظّم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا أسبوعاً أدبياً كل عام، وقرّر الكتّاب المشاركون في الأسبوع الأدبي لعام 2022 عقد "ورشة عمل لتنمية المهارات الأدبية للمرأة الشابة".

وبدأت ورشة العمل في الخامس عشر من تموز المنصرم بمشاركة 11 امرأة شابة من المكونين الكردي والعربي في إقليم الجزيرة.

إذ تجتمع الشابات في قامشلو مرتين أسبوعياً ويتعلمن الفن الأدبي والأساليب الأدبية على يد معلمين محترفين.

وكشفت لنا المتحدثة باسم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، ناريمان عفدكي، أنّ الهدف من ورشة العمل هذه هو دعم الشابات اللواتي يرغبن بدخول المجال الأدبي، وقالت: "تُعطى الدروس باللغتين العربية والكردية، فقد أردنا شرح شروط الكتابة لهنّ بوضوح".

وبالإضافة إلى ذلك، يقيّم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا نصوص المرأة، وكتبها بشكل مختلف وقد علقت ناريمان عفدكي على هذا قائلةً: "مشاعر المرأة المرهفة تؤدي إلى اختلاف أسلوبها الأدبي وهذا ما ينعكس على الأدب".

(ر)

ANHA