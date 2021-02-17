دير الزور... لجنة الخدمات والبلديات تطلق حملة تأهيل الطرق الزراعية

وبحسب أنور الهلوم الإداري في مكتب الطرق بأنه: "بهدف تحسين واقع الطرق وتسهيل مرور السيارات التي تخدم الأهالي في الأرياف تقرر البدء بهذا المشروع، وتم تحديد مدة المشروع بخمس وأربعين يوماً ابتداء من يوم السبت 20 شباط 2021".

ونوه بأن الطرق التي ستتم إعادة تأهيلها هي طرق الريف الغربي بدير الزور وتشمل كلاً من "في بلدة جزرة الميلاج طريق محطة المياه بطول 2 كم، وجزرة البوحميد طريق جامع الروضة بطول 2.5 كم، وفي منطقة الكسرة طريق الخدمات القديم بطول 2 كم. وطريق حمار العلي المقالع 3.5كم، طريق حمار العلي النقطة الخدمية بطول 2 كم، طريق الصعوة البلدية بطول 2 كم، طريق الزغير النقطة الخدمية 1 كم، طريق حوايج بومصعة 2كم، طريق محيميدة الحاوي بطول 3 كم، طريق الحصان الكلاسة 6 كم، طريق الجلامدة الجيعة بطول 4 كم حتى منطقة المعامل"، وأشار الهلوم إلى أن عرض كافة هذه الطرق سيتم توسيعها إلى 8 أمتار.

ولفت الهلوم :" إلى أن الحملة تتألف من أسطول عمل مكون من قلابات عدد 6 ، تركس عدد 2 ، كليدر و مدحلة عدد 2، صهاريج مياه عدد 2، ويتم تنفيذ المشروع على قسمين؛ قسم يبدأ من منطقة السبعة كيلو متر وقسم يبدأ من الجهة الغربية لدير الزور من منطقة الجزرات، تشمل إعادة التأهيل من بقايا المقالع ورش بالمياه من أجل التجهيز للمرحلة الثانية التزفيت".

يذكر أن مكتب الطرق التابع للجنة الخدمات بدير الزور وبالتنسيق مع بلدية الشعب في مدينة الرقة أطلق في العام الماضي حملة "يداً بيد" لتأهيل الطريق من بلدة هجين حتى الباغوز.

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ANHA