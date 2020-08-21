ديمرتاش يدعو لتحالف ديمقراطي يطيح بأردوغان

وفي تغريدة على حسابه في تويتر أكد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش "أنّ السلطة الحاكمة ارتكبت أخطاء كبيرة بعدم تفكيرها إلا بنفسها، ومحيطها القريب، رغم الحالة التي وصل إليها الاقتصاد"، معتبرًا "أن الانتظار حتى يذهب هذا النظام لوحده تفكير خاطئ".

وأضاف "أعتقد أنه من الضروري إقامة تحالف ديمقراطي على أرضية واسعة من أجل إنقاذ بلدنا ومجتمعنا من الوضع الحالي والوصول به إلى الطريق السوي، لن يكون من الصواب اعتبار هذا التحالف الديمقراطي مجرد تحالف انتخابي، يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو توحيد المجتمع حول المبادئ الأساسية للديمقراطية وفكرة مستقبل مشترك".

وشدد على ضرورة أن تكون "الأحزاب السياسية طليعة التحالف الديمقراطي، ومع ذلك، يجب أن يكون تحالفًا مفتوحًا لجميع الشرائح الاجتماعية، من النقابات العمالية إلى الجمعيات المهنية، ومن المنظمات النسائية إلى الحركات البيئية والشباب، ومن الغرف إلى الجمعيات والمؤسسات، ومن الفنانين إلى الشخصيات الأدبية والأفراد الذين ليس لديهم أي روابط مؤسسية، ويجب أن ينمو باستمرار من خلال ضم كل من يقبل المبادئ الأساسية للتحالف".

إلى ذلك، أوضح أن التحالف المفترض يجب أن يُعنى من ضمن أهدافه بـ "صياغة دستور عصري، والانتقال إلى نظام برلماني معزز، وضمان استقلال القضاء، وضمان حرية الإعلام والتعبير والحق في التظاهر".

وتتعالى الأصوات المعارضة مؤخرًا ضد سياسة الحزب الحاكم في البلاد الذي شهد موجة استقالات على فترات متفاوتة كان آخرها قبل يومين، بعد تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الليرة.

(ش ع)