ديفيد براونشتاين يلتقي ممثلي الإدارة الذاتية ويناقشون عدة مواضيع تهم المنطقة

والتقى اليوم الخميس نائب المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية ديفيد براونشتاين بوفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلا بالرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش وبيريفان خالد، وذلك في مدينة الحسكة.

الطرفان تباحثا حول عدة ملفات استراتيجية تهم المنطقة، من ضمنها خطط الإدارة الذاتية المستقبلية وبخاصة في ظل الظروف المعيشية التي تزداد سوءاً، وكيفية تأمين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مع اقتراب موسم الحصاد، إضافة للنقاش حول استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة الذاتية مع استمرار العمل المشترك لتحسين واقع المنطقة خدمياً واقتصادياً وأمنياً.

كما تطرق الجانبان بشكل موسع إلى التأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا في شمال وشرق سوريا وكيفية الوقاية منها، في ظل توزيع جرعات اللقاح على العديد من الجهات وعدم وصول اللقاح حتى الآن إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

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ANHA