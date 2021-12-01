ديبي بوكتشين: حزب العدالة والتنمية هو من يدعم الإرهاب ويجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب

ذكّرت ديبي بوكتشين بجهود الشعب الكردي الساعية إلى التفاوض مع تركيا من أجل الحل السلمي، وأوضحت أن أردوغان مسؤول عن عرقلة هذه الجهود وأشارت إلى أنه يجب تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" لبدء العملية من جديد.

وتعليقاً على جرائم الدولة التركية قالت "استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية هي جريمة حرب ولطخة لكل دولة التزمت الصمت من دول الناتو".

قيّمت الصحفية والكاتبة ديبي بوكتشين، لوكالتنا، الجهود الساعية إلى إزالة حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" وجرائم الدولة التركية. وذكرت أن العديد من المؤسسات القضائية أشارت إلى جانب محكمة الشعب الدائمة إلى أن حزب العمال الكردستاني ينفذ نضالاً مشروعاً من أجل حقوق الإنسان.

"نضال حزب العمال الكردستاني هو من أجل حقوق الإنسان"

أشارت ديبي بوكتشين، ابنة موراي بوكتشين، إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وقالت "اعتُقل أوجلان دون أن يخضع لمحاكمة عادلة وحُكم عليه بالحكم المؤبد. وهو يُحتجز داخل زنزانة انفرادية منذ أكثر من 22 عاماً. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هذا يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب. إن السيد أوجلان مثله مثل نيلسون مانديلا، يعتبر زعيماً لحركةٍ شرعيةٍ لحقوق الأقليات والتحرر الوطني. قررت العديد من الهيئات القضائية، بينها محكمة الشعب الدائمة التي أسسها الفيلسوف بيرتراند راسل وجان بول سارتر للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا في فيتنام، أن حزب العمال الكردستاني يخوض نضالاً مشورعاً من أجل حقوق الإنسان".

جرائم الدولة التركية الموثقة

أوضحت ديبي بوكتشين "عرقلة الإدارة الذاتية وهوية ووجود الشعب الكردي وانضمامه إلى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد من قبل الدولة التركية يتم رفضها من قبل المحكمة. وذكرت ديبي بوكتشين أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حققت في الفترة بين تموز 2015 وكانون 2016 ووثقت جرائم الدولة التركية".

"يجب ألّا يتم التعامل مع نضال الكرد وفقاً لتشريع مكافحة الإرهاب"

كما أشارت ديبي بوكتشين إلى أن محكمة الشعب الدائمة أظهرت بشكل واضح أن نضال الكرد من أجل حقوق الإنسان ليس مسألة "إرهاب" كما يدعي أردوغان بل "قتالٌ مسلح غير دولي يحكمه القانون الدولي الإنساني". وقالت "إن المحكمة البلجيكية العليا قبلت هذا الأمر، وأشارت إلى أنه يجب ألا يتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً لتشريع قانون مكافحة الإرهاب".

"حزب العدالة والتنمية بحد ذاته يدعم الإرهاب"

أشارت ديبي بوكتشين إلى الهجمات التي تُشن على روج آفا وقالت "دعم حزب العدالة والتنمية لداعش وباقي المرتزقة الجهاديين يظهر أن الحزب الذي يدعم الإرهاب بشكل علني هو حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان. كشفت منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى بشكلٍ موثقٍ كيفية هجوم هؤلاء المرتزقة الجهاديين على الشعب الكردي في روج آفا بطريقةٍ ممنهجةٍ. خطفوا النساء واغتصبوهن، قتلوا المدنيين، نهبوا المنازل والممتلكات وهجّروا أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم وديارم من خلال "التطهير العرقي".

"الصمت على استخدام الأسلحة الكيماوية يعتبر لطخةً لدول الناتو"

ذكّرت ديبي بوكتشين أن الشعب الكردي حاول عدة مرات التوصل إلى حلٍ سلميٍ مع تركيا وذكرت أن أردوغان هو المسؤول الوحيد عن عرقلة هذه المحاولات. كما أشارت إلى ضرورة تنديد المجتمع الدولي بأسره بالهجوم التركي على الشعب الكردي وقالت "إن استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية هي جريمة حربٍ بالنسبة لكل دول الناتو التي تلتزم الصمت".

"يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن ’قائمة الإرهاب"

كما قالت ديبي بوكتشين إنه حان الوقت لبدء العملية السلمية من جديد وتابعت "ولهذا يجب الإفراج عن أوجلان وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن قائمة الإرهاب. يجب أن يتحدث زعماء العالم ونحن جميعاً، وفقاً لحقوق الإنسان الأساسية ونطالب بحرية أوجلان، وبدء الاجتماعات السلمية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني من جديد. كما يجب على تركيا الانسحاب من سوريا والعراق".

(ر)

ANHA