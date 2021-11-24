ديبو: تعاطي روسي إيجابي للامركزية في سوريا واعتبار الإدارة الذاتية نموذجاً لها

التقى وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بغدانوف، وممثل وزارة الدفاع، ومسؤولين روس في الملف السوري، الثلاثاء 23 تشرين الثاني الجاري.

وضم وفد مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الذي توجه إلى روسيا الاتحادية بدعوة رسمية من الأخيرة، كلاً من عضو مجلس رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية ومسؤول ملف الشؤون الروسية في المجلس سيهانوك ديبو، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة نظيرة كورية، ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا فنر الكعيط، وممثل الادارة الذاتية في موسكو رشاد بيناف، وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في موسكو عبد السلام علي.

وفي تصريح خاصة لوكالتنا أوضح سيهانوك ديبو أن اللقاء تمحور حول مواضيع عدّة، وأكد أن وزير الخارجية الروسي أكد على تشجيع ودعم بلادهم للحوار السوري- السوري، بالإضافة "للحوار ما بين مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والسلطة في دمشق". وقال: "أكد الوفد الروسي أنهم يشجعون هذا الحوار ويأملون أن تتكلل بالنجاح".

سيهانوك ديبو أوضح النقاشات ركزت على الوضع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز تسوية سياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد سيهانوك ديبو أن وزير الخارجية الروسي أظهر جدية لضم مجلس سوريا الديمقراطية إلى العملية السياسية السورية، وتمثيلها في الدستور السوري. وأنه "تم التركيز على اللامركزية في سوريا، وأن تكون الإدارة الذاتية نموذجاً لها".

ونوه ديبو أن النقاشات ركزت ايضاً على ضرورة ألا تستثنى أية منطقة في سوريا من المساعدات الإنسانية.

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ANHA