دوي انفجار قوي في محيط دمشق وحديث عن هجوم إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق بسماع أصوات انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق، ورجحت حدوث هجوم إسرائيلي.
خبر 2021-02-28T22:40:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية بأن "دوي انفجارات سمعت في محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي" .

(ي ح)


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