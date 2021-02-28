دوي انفجار قوي في محيط دمشق وحديث عن هجوم إسرائيلي أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق بسماع أصوات انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق، ورجحت حدوث هجوم إسرائيلي.