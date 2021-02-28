دوي انفجار قوي في محيط دمشق وحديث عن هجوم إسرائيلي أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق بسماع أصوات انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق، ورجحت حدوث هجوم إسرائيلي. خبر 28 شباط 2021, الأحد - 22:40 2021-02-28T22:40:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية بأن "دوي انفجارات سمعت في محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي" . (ي ح) إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرى ريف الباب الشرقي عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مساء اليوم استه... إصابة مدنيّ بانفجار عبوة ناسفة في منبج انفجرت مساء اليوم عبوة ناسفة في مدينة منبج، بحسب ا... رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني السوري" في هولير وصل رئيس ما يسمى “الائتلاف الوطني” التابع للاحتل... الموقع القديم