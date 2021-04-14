دوي انفجار في مطار هولير

أفادت وسائل إعلام بأن دوي انفجارات سمع قرب مطار هولير.
خبر 2021-04-14T22:22:00 مركز الأخبار

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن صاروخاً استهدف مطار أربيل.

(ي ح)


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