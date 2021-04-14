دوي انفجار في مطار هولير أفادت وسائل إعلام بأن دوي انفجارات سمع قرب مطار هولير. خبر 14 نيسان 2021, الأربعاء - 22:22 2021-04-14T22:22:00 مركز الأخبار ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن صاروخاً استهدف مطار أربيل. (ي ح) إقرأ أيضاً وسائل إعلام: استهداف معسكر للاحتلال التركي في نينوى بصاروخين أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، باستهداف معسكر تا... السلطات التركية تعتقل الرئيسة المشتركة لـ HDP في آمد اعتقلت السلطات التركية، الرئيسة المشتركة لحزب الش... إسقاط طائرة استطلاع تركيّة أخرى في قرية بينة سقطت مساء اليوم طائرة مسيرة من نوع (دراون) تابعة لج... الموقع القديم