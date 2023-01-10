شنت دوريتان تابعتان لـ "الحرس الجمهوري" التابع لقوات حكومة دمشق حملة دهم واعتقالات في مدينة قدسيا بريف دمشق عقب الهجوم على أحد حواجزه.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الهجوم على أحد حواجز "الحرس الجمهوري" جرى على مرحلتين، الأولى صباحاً، والثانية قرابة الساعة 8 مساءً من يوم أمس.

وشملت عملية الدهم عدد من المنازل والأحياء السكنية بالقرب من مسجد "عمر بن عبدالعزيز" بجانب مدرسة "باسل الأسد" على أطراف المدينة، وأسفرت عن اعتقال 9 شبان تم نقلهم إلى العاصمة دمشق للتحقيق معهم حول المظاهرة المسائية التي خرجت بأحد أحياء المدينة والتي طالبت بـ "الإفراج عن المعتقلين" و"إسقاط النظام".

في حين أعادت الدوريات قرابة الساعة الثامنة الكرَّة ونشرت حواجز طيارة بمنطقة قوس قدسيا والمنطقة الواصلة بين المدينة وحي الورود واعتقلت 5 مواطنين.

يأتي ذلك في ظل حالة الغضب والاحتقان الشعبي ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق ورفض الواقع المعيشي المتردي وسطوة الأجهزة الأمنية.

ويحذر مراقبون من مغبة تجاهل حكومة دمشق لمطالب الشعب وتدهور أوضاعهم المعيشية في عموم مناطق سيطرته، لافتين إلى أن الوضع الاجتماعي اليوم بات أقرب ما يكون إلى الانفجار في ظل الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي، واستمرار حكومة دمشق في تعنتها وتجاهل الحل السياسي للأزمة السورية.

ودفع تدهور الوضع المعيشي والأمني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلى اللجوء لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث الأمان والوضع الاقتصادي الجيد بالنسبة لباقي المناطق السورية.

(د ع)