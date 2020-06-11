دورية روسية - تركية مشتركة تجوب الريف الشرقي لكوباني

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورية مشتركة مع قوات من الاحتلال التركي من قرية غريب الحدودية بمشاركة 8 مصفحات للجانبين، بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين.

وستجوب الدورية قرى "غريب، عين بط، قره موغ، جيشان، خربسان، بغدك، خان" على مسافة 25 كم، ومن المقرر أن تعود الدورية أدراجها من تلك القرى.

ويأتي تسيير الدورية في إطار تفاهمات سوتشي التي توصلت إليها روسيا وتركيا في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، ونص التفاهم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 32 كيلو متراً من الحدود السورية التركية، على أن يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود.

(ز س/سـ)