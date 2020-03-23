دورية روسية تركية مشتركة شرق كوباني

وانطلقت الدورية قبل لحظات من قرية غريب شرق مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى عين بط، جيشان، صولان، قره موغ، بغدك وصولا إلى قرية سرزوري في الريف الشرقي لمدينة كوباني تقع على مقربة من الحدود التركية -السورية، ثم تعود لتنتهي في قرية غريب التي انطلقت منها الدورية، حيث تعود المدرعات التركية إلى أراضيها.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بين روسيا وتركيا شمال سوريا في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تطبيقا للتفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الـ22 من تشرين الأول/نوفمبر عام 2019.

(زس/ج)

ANHA