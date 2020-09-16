دورية روسية تجوب قرى منطقة آليا شمال ناحية تربه سبيه

خرجت دورية روسية، صباح اليوم، في منطقة آليان التابعة لناحية تربه سبيه، تتألف من ٤ عربات برفقة مروحيتين. وجابت قرى منطقة آليان الحدودية بين روج آفا وباكور كردستان انطلاقًا من غرب ناحية تربه سبيه وصولًا إلى شرقها مع تحليق منخفض للمروحيتين فوق تلك القرى.

وتأتي الدوريات الروسية ضمن الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا من جهة، وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية من جهة آخرى.

وينص الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا في 22 تشرين الأول 2019، على تسيير دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين مناطق شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، إلا أنه وفي معظم الأحيان تخرج الدوريات الروسية فقط.

(ر ر/أ ب)

ANHA