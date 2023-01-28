دورية روسية تدهس طفلاً في ناحية عين عيسى

ودهست دورية للقوات الروسية اليوم الطفل دجوار فريدون محمود (15 عاماً) في ناحية عين عيسى فيما منع الأهالي الدورية من الفرار.

وذكر فريدون محمود والد الطفل دجوار في تصريح لوكالتنا إن الدورية الروسية "كانت مخالفة للسير وصدمت الطفل وألقته أرضاً ولولا وقوف أهالي مدينة عين عيسى أمام الدورية ومنعها من الهرب لتركته على الأرض".

وأضاف "بعد اعتراض أهالي المدينة للدورية قامت بنقل دجوار إلى مشفى الشهيد عمر علوش في عين عيسى ثم إلى المشفى الوطني في مدينة الرقة، ويعاني من شعر في عظم الحوض وكسر في القدمين ورضوض في الجسم والآن حالته شبه مستقرة"

وطالب والد الطفل دجوار الجهات المعنية بمحاسبة من عرضوا حياة ابنه للخطر.

(أم)

ANHA