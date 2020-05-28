دورية مشتركة روسية تركية على الحدود شرق كوباني

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورية مشتركة مع قوات من الاحتلال التركي من قرية غريب الحدودية شرق مدينة كوباني على الحدود السورية التركية.

وتشارك في الدورية 4 مدرعات من كل جانب، إضافة إلى مروحيتين روسيتين.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى "غريب، عليشار، كورتك، تل حاجب، هولاقي، ايتويران تحتاني، خراب ناس"، وقرى أخرى تقع على هذا الخط.

ويأتي تسيير الدورية في إطار تفاهمات سوتشي التي توصلت إليها روسيا وتركيا في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، ونص التفاهم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 32 كيلو متراً من الحدود السورية التركية، على أن يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود.

(ز س- د أ/ج)

ANHA