دورية مشتركة جديدة للقوات الروسية والاحتلال التركي غرب كوباني

وانطلقت الدورية من قرية آشمة الحدودية غرب مدينة كوباني، بمشاركة 4 مدرعات من كل جانب، ومن المقرر لها أن تجوب قرى "جارقلي، قران، صليب، بوبان، سفتك، سوسان، قوله، بيندر، مشكو، جبنة" ثم تعود لتنتهي في قرية آشمة حيث نقطة البداية.

وتعدّ هذه الدورية المشتركة الـ 35 التي تقوم روسيا ودولة الاحتلال التركي بتسييرها في ريف كوباني، وعادة ما يتم تسيير الدوريات مرة في الأسبوع.

تسيير هذه الدوريات جاء تطبيقًا لتفاهمات سوتشي التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الـ 22 من تشرين الأول العام المنصرم.

وحينها اتفق الطرفان على تسيير دوريات بعمق لا يتجاوز الـ 10 كيلو مترات على الحدود السورية التركية شمال شرق سوريا ما عدا المدن، إضافة إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد الـ 30 كيلو مترًا عن الحدود، لتحل قوات حرس الحدود التابعة للجيش السوري مكانها.

كما اتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية في المنطقة، وهو ما لا تلتزم به تركيا، إذ تواصل الأخيرة قصف المناطق الآمنة في منبج وعين عيسى وتل تمر.

(س ع/ج)

ANHA