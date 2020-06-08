دورية مشتركة جديدة في الدرباسية والجنود الروس حاولوا مصادرة كاميرات الصحفيين

سُيّرت صباح اليوم دورية مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية وقوات الاحتلال التركي في ناحية الدرباسية، انطلاقاً من قرية شيركه 13 كم غرب ناحية الدرباسية.

وخلال الدورية المشتركة منعت الشرطة العسكرية الروسية الصحفيين من متابعة عملهم بتصوير الدورية، كما حاولوا مصادرة كاميراتهم.

وتظهر الفيديوهات والصورة التي التقطت من قبل مراسلة وكالة أنباء "هاوار" كانت تغطي الدورية، كيفية إقدام الشرطة العسكرية الروسية منع الصحفيين من القيام بعملهم ومن ضمنهم مراسلتنا.

الدورية التي شملت 8 مدرعات، أربعة لكل جانب جالت قرى "قرماني، غنامية، جديدة، تل طير، خاسكة بادينة، مدور، خشيفية، خانكي، حمدون، خرزة والجوهرية".

وبعد انتهاء الدورية عادت مدرعات الاحتلال التركي إلى الأراضي التركية والمدرعات الروسية باتجاه مدينة قامشلو.

(آ ح/هـ ن)

ANHA