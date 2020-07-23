الدورية المشتركة انطلقت من قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية، وجالت قرى "قرماني، تل كديش، غنامية، كربطلي، عمرزو باش، تل كرمة، مدورة، خاسكه، خشيفية، خرزة وجوهرية"، لتعود إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك.

وتضمنت الدورية 4 مدرعات عسكرية من كلا الجانبين، بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين، وذلك للمراقبة.

هذا وقصفت طائرة مُسيّرة تركية، مرتين على التوالي نقطة التنسيق الروسية في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الروسية، وثلاثة عناصر من قوات الحكومة السورية المرافقين لهم، بالإضافة إلى إصابة مواطن من أهالي ناحية عامودا.

(آ ح/هـ ن)

ANHA