دوري الشمال الثاني يختتم بتتويج فريق رديف الشمال بطلاً للدوري

وكان نادي الشمال والمجلس الرياضي في مدينة الرقة، قد أطلقوا الدوري بتاريخ 3 تموز المنصرم، بمشاركة 58فريقاً من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وشهدت المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي رديف الشمال والبواسل على أرضية ملعب الشمال بقرية تل السمن جنوبي بريف الرقة الشمالي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأعضاء من المجلس الرياضي في مدينة الرقة.

وبعد مباراة حماسية شهدت حماساً وفرصاً للتسجيل من كلا الفريقين وتمكن فريق رديف الشمال من تحقيق الفوز على نظيره البواسل بنتيجة 3 مقابل هدف واحد .

وبعد انتهاء المباراة تم تتويج فريق رديف الشمال بكأس الدوري، وجائزة مالية قدرها 20مليون ل س. لصاحب اللقب، وجائزة عينية بقيمة 5 مليون لفريق البواسل.

(أ ع/سـ)

ANHA