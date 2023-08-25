دورن كالكان يتحدث عن مسيرة نضال عدد من شهداء الحرية

وتحدث عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان لفضائية Aryan TV حول مسيرة نضال الشهداء بيان حمد خضر، الاسم الحركي دستينا قنديل التي في العام 2014، وبروسك جمال، الاسم الحركي باكور جيلو الذي استشهد في حلب، وايضاً سهام عبد القادر موسى، الاسم الحركي جافري فريشتا التي استشهدت في العام 2017.

نص حديث دوران كالكان:

باكور جيلو

حول الرفيق باكور؛ لقد تعرّفتُ عليه في العام 2000 في وادي كوكيه، وبعد انعقاد المؤتمر السابع، تركزت أنشطتنا هناك في ذلك المكان، وقبل ذلك، كان لنا تواصل مع عائلته من خلال أنشطة جنوب كردستان، حيث انضم شقيقه الأكبر إلى صفوف الحركة قبل ذلك واستشهد في آفاشين عام 1997، وكنتُ أعرفُ شقيقه سميان أيضاً، حيث كان يقود النشاط في ساحة آفاشين، ولقد كان رفيقاً شجاعاً للغاية فدائياً، وكانت أنشطته مرتكزة بشكل مكثف في المقر، وكانت عائلته قبل ذلك عضوة في الحزب الشيوعي، وكانت والدته إنسانة مثقفة، ولا أعرف بالضبط على وجه اليقين، ولكن أعتقد أن والده كان قد قُتل أيضاً، وهو بنفسه تأثر بهم جميعاً وتعرّف على الرفاق أيضاً، لذلك، حصل الانضمام في سن مبكرة، وعندما انضم يمكن القول إنه كان في سن الطفولة؛ لقد كان طفلاً سميناً وحازماً وعنيداً إلى حد ما، وشارك في توفير أمن الإدارة، وقد كان شاباً خفيف الظل، وعندما أخذنا مكاننا في الإدارة هناك، تعرفنا على بعضنا البعض، وقد خضنا العمل معاً، وعندما كنا في طريقنا لزيارة وحدات مختلفة، أراد أن يأتي معنا، وحتى عندما أتى، عانى من صعوبة في تلك الأراضي، لقد كان في الواقع قصيراً بعض الشيء من الناحية الجسدية، لكنه كان حازماً وعنيداً، وما كان يلفت الانتباه هو هذا الأمر، وكشاب من جنوب كردستان، أطلق اسم باكور على نفسه، بالطبع، كان هذا الأمر أيضاً ملفتاً، وهذا يعني أن مثل هذا الوعي يذكر بوحدة كردستان، وباعتبار أننا كنا نعرف شقيقه، فقد تكوّنت بيننا علاقة وثيقة، وبقي معنا، وعندما توجهنا في العام 2001 إلى خنير، أتى معنا أيضاً إلى تلك الساحة، حيث كان قد أصبح يافعاً بعض الشيء، وبات مكلفاً بتأمين الأمن لنا، كما أنهم كعائلة، كانوا منخرطين ضمن صفوف الحركة، لذلك، كان يعتبر نفسه كابن من أبناء الحركة، وكان شاباً قوياً ومحبوباً من قِبل الرفاق، وكان إنسان يعلم كيف يكسب محبة الآخرين، ولم يكن لديه الجوانب التي تفسده وتكسره وتدمره قطعياً، أي أن كان يقوم بفعل كل ما في وسعه، ولقد كان إنسان مبدعاً على الدوام، حيث كان لديه حالة من الإبداع، وقد كان لهذه الميزة فائدة كثيرة، حيث شارك بفعالية ضمن أنشطتنا، وقد عملنا لفترة طويلة معاً، والتحق بالدروات التدريبية المتنوعة، وأدرك حقيقة القائد وخط الحزب، وكان اهتمامه منصباً بشكل مكثف في المجال العسكري، كما تلقى التدريبات الصحية، وطور وعيه معينا بالصحة، وكان رفيقاً يقوم بخدمة الرفاق من كافة النواحي، وحتى عندما كنا نتجول كمركز الدفاع في الساحات المختلفة؛ ولكي لا يسبب الرفاق بإحداث المشاكل، كان من الضروري الاحتفاظ بالأشياء التي لا ينبغي الكشف عنها، وعدم نشر المعلومات، والتعامل بعناية مع الخصوصية والعلاقات الرفاقية، وإلا فإننا قد نضر بالبيئة المحيطة تحت اسم النشاط، وما كان علينا كـ مركز الدفاع الشعبي أن ننخرط فيه بحكم ضرورة النشاط، وقد كان رفيق باكور رفيقاً مثالياً في هذا الصدد، وبعبارة أخرى، كان لديه تصرفات مثالية، أي أنه، لم تكن جوانبه الصعبة موجودة على الإطلاق، أي أنه كان إنساناً إيجابياُ، وكان يقوم بالأعمال الإيجابية، ويُوجد الحلول للمشاكل، وينظم ويعد ويجعل الحياة أسهل، أي أنه كان يقوم بالخدمات العظيمة، ومن الضروري أن أظهر هذه الأمور بطريقة واضحة، وبالطبع، كان قد نشأ في خضم هذه المرحلة، وكان من الناحية الجسدية، ذو هيئة متوسطة، وقصير القامة، وممتلئ الجسم، ومفتول العضلات، وشارك في البعض من الأنشطة المتنوعة، وكان حلمه الذهاب إلى شمال كردستان، لكننا قدّرنا وضع عائلته وأنشطته، وربما كان هو نفسه يعاني من صعوبات من الناحية الصحية، لذلك لم نسمح له بالذهاب، ولم تسنح له الفرصة بالتعافي، لذلك كان يعاني أيضاً من الصعوبات وكون أن جميع الرفاق الذين كانوا برفقته يتوجهون إلى شمال كردستان، ويشاركون في الحرب، فقد تعلم من تلقاء نفسه وحاز على مستوى ما، لكنه لم يكن يتأقلم مع تجارب شمال كردستان، ولم يكن متعمقاً بما فيه الكفاية في الحرب، وكانت هذه أيضاً بمثابة مشكلة بالنسبة له، وطالب بفرزه، وفي النهاية وجدنا ذهابه مناسباً، حيث ذهب إلى بوطان ووصل حتى كابار، وشارك على مدى عام أو عامين في الممارسة العملية في بوطان، ومكث في كابار خلال فصل الشتاء، واكتسب خبرة مهمة، ولكن نظراً لقيامنا بذلك الأمر، انتقدنا الرفاق على فعل ذلك ، وقالوا إنه سيكون من الأفضل لو شارك في عمل آخر، واعتبار البعض أنه يشكل خطراً، وانطلاقاً من هذا الأمر، قمنا بالطلب مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه لم يرغب في ذلك، وعلى الرغم من أنه عانى من بعض الصعوبات، ولكن عندما قلنا له في هذه الأثناء، "عليك العودة"، توجه مرة أخرى إلى جنوب كردستان- مناطق الدفاع المشروع، وجاء والتقينا به، حيث كان قد اكتسب خبرة مهمة، وكان قد تغلّب على بعض تقصيراته واحتياجاته السابقة، أي أنه وصل إلى مستوى فهم أفضل لمشاكل الإدارة والتنظيم والمعركة، حيث كانت مهاراته قد ازدادت، وإحداها، كانت قدرته على التقييم قد أصبحت أكثر تطوراً، وكان الرفيق، ليس رفيقاً منغمساً في القراءة، بل كان يقرأ قليلاً ولكن ينصت جيداً، وكان يستمع للنقاشات، وكان شخصاً بارعاً، وقد ارتفع مستوى فهمه، ولهذا السبب، تطور مستواه المعرفي، كما أنه تلقى التدريبات، وتطورت قدرته على فهم حقيقة القائد وتفسير الأحداث واستخلاص النتائج على هذا الأساس، بعبارة أخرى، كون أنه كان يتحرك دائماً مع الإدارة، وبالتالي تحسن مستوى قراره أيضاً، فعلى سبيل المثال، خضنا النقاش حول القضايا المتنوعة؛ فعندما كانت تبرز مشكلة ما، كنا بدورنا تحت عنوان ماذا يمكننا القيام به وكيفية القيام بالنقاش معه، حيث كان يبدي عن وجهات نظر مهمة، أي أن قدرته على التقييم واتخاذ القرار باتت جيدة، كما كانت لدينا أيضا مساهماتنا، وانطلاقاً من هذا المنطلق، فقد قدم مساعدات مهمة لأنشطتنا، وقد تم تطوير هذه القوة بشكل أكبر عندما اكتسب الممارسة العملية في بوطان، وبات يثق بنفسه بحيث أصبح باستطاعته إدارة تلك العملية، وبقي في مناطق الدفاع المشروع حتى وقت آخر، وعلى الرغم من أن الأمر لم يعد كما كان من قبل، إلا أنه أدار النشاط في نطاق أنشطة مركز الدفاع الشعبي، وكنا نتحرك في بعض المرات مع بعض، وأحياناً نخوض النقاش معاً، وشارك في تنظيم المعسكرات الجديدة، كان لديه بعض المضايقات مثل؛ لماذا عدتُ بسرعة من بوطان؟ ولماذا تم سحبي من بوطان بهذه السرعة؟ وبالتالي، كان بدوره في تلك الحالة أمراً طبيعياً، وحاولنا تجاوز ذلك الأمر عبر الخوض في بعض النقاشات، وانشغل الرفاق الآخرين أيضاً معه، ونتيجة لذلك، أعتقد أننا كنا في خريف عام 2012، أي أنه كان في الفصل البارد؛ حيث أجرينا مناقشة معه في كانيساركا كارى، كما شارك الرفيق جمال أيضاً في هذه النقاشات، بعبارة أخرى، تناولنا الموضوع تحت عنوان، ماذا بإمكاننا أن نفعل، وقررنا على إثر ذلك إرساله إلى روج آفا، حيث كانت روج آفا في خضم الثورة، وكانت روج آفا بحاجة ملحة إلى الكوادر، فقد اعتبر الرفاق الآخرين وكذلك الرفيق جمال أيضاً هذا الوضع مناسباً، ولهذا السبب أيضاً، أجرينا النقاش حول الوضع والنشاط ومشاكل روج آفا، وبعد التفكير لفترة من الوقت، أجرينا مناقشة واضحة، ومن ثم أرسلنا مجموعة من الرفاق نحو روج آفا، حيث انتقلوا إلى روج آفا للمشاركة في الممارسة الثورية العملية، وباتت إعادة تأهيلهم من قِبل إدارة روج آفا، وكانت الأنباء تصلنا من وقت لآخر، كما كان يتم إرسال الملاحظات أيضاً، وعلى الرغم من محدوديتها، إلا أنه كانت لدينا علاقات، ولكنه شارك بطريقة فعالة في الأنشطة ومن ثم تلقينا معلومات بأنه أخذ مكانه في أنشطة حلب، كما أنه كان قد أرسل بنفسه أيضاً ملاحظة بهذا الخصوص، وشارك في معركة حلب، وعلمنا لاحقاً، وذكر الرفاق، ونحن بدورنا أجرينا دراسة حول التقارير أيضاً، ويقال الآن أن المكان الوحيد الذي دارت فيه حرب الشعب الثورية هو حلب، وفي الحقيقة أيضاً، حارب الشعب في البداية بإرادته في حيي الشيخ مقصود والأشرفية دون الاعتماد على أي قوة، ومع تطور الحرب في حلب، أحكموا السيطرة على 8 أحياء أخرى، حيث تولى الرفيق باكور القيادة في السيطرة على كل هذه الأحياء في المستوى الأول، أي أنه أصبح هناك قائداً حقيقياً للشعب، وأصبح قائداً حربياً، وأصبح أكثر شخص محبوباً من قِبل أهالي حلب، وبالطبع، كنا سعداء للغاية عندما سمعنا هذا الأمر، وقد شعرنا بالامتنان كثيراً، لأنه أفسح المجال أمام تطور كبير كهذا، بمعنى آخر، حتى قبل استشهاده، جرى التطرق بالحديث عن ممارساته العملية بطريقة إيجابية، بعبارة أخرى، عندما كنت أشاهد التلفاز في أحد الأيام، مرت الصورة هكذا؛ مع ذكر اسم الرفيق باكور، فوراً حدث شيء ما بداخلي؛ فقلت لنفسي لقد استشهد، ومن ثم أفادت الأنباء بأنه قد استشهد في حلب خلال اندلاع المعارك، ومن ثم جمع الرفاق الكاميرا وبعض المعدات التي كان يستخدمها، وأرسلوها لنا، ويُشكرون على ما فعلوه، وبالطبع، وضعنا تلك المعدات في أماكن ذات صلة، ويجري تقييمها، وبالطبع، حاولنا أن نفهم المزيد عن معركة حلب، لدراسة كيفية قيام الرفيق باكور بإجراء هذه الممارسة العملية وبعبارة أخرى، لقد أصبح مناضلاً آبوجياً حقيقياً، وكذلك قائداً بارزاً للشعب، وقيادياً للشعب، وقد دمج في شخصه ما بين الأنشطة الأيديولوجية والسياسية والعسكرية؛ أي أنه أصبح مناضلاً متكاملاً ومتعدد الأطراف في الحزب، ومناضلاً حقيقياً لحزب العمال الكردستاني، أي أنه لم يكن شخص أحادي الجانب وضيق الأفق ويفعل أشياء ويتجنب فعل أمور أخرى، كما أنه طوّر تجاربه في هذه الحرب من كل الجوانب ووصل إلى ثورية متكاملة، ووصل إلى مستوى المناضل المتكامل، ولقد أقدم على فعل ذلك الأمر من خلال تكتيكات إبداعية واحترافية، أي أنهم لا يزالون يتحدثون عنه، وتفيد الأبناء بان أهالي حلب والنساء والشبيبة وجميع أهالي الأشرفية والشيخ مقصود يصمدون باسم الرفيق باكور، ويستذكرونه بكل احترام وإجلال، وهذه حالة لها قيمة كبيرة، وفي الواقع، إنها حالة تعبر عن القداسة، حيث أظهر الرفيق باكور قداسة كهذه في مقاومة حلب، وينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو، في الواقع، كان شقيقه الأكبر أيضاً شخصاً على هذا النحو وكان هادئاً جداً ولا يتحدث كثيراً؛ لكنه كان يعلم متى يتحدث، ولكنه كان يفهم التطورات بشكل جيد ويتابعها ويقيّمها ويراها، ويعمل على تحديد الأشياء التي يجب القيام بها خلاله وكان يحاول القيام بها في وقتها ومكانها المناسب ونظراً لهذه السمة التي يتسم بها الرفيق باكور، فقد كان يشبه شقيقه الأكبر رفيق غمكين إلى درجة كبيرة، وبالطبع، مع ممارسة العملية لمقاومة حلب؛ حصل على ذروة عالية في القيادة والروح النضالية، ومن المهم أن يكون الإنسان متعدد الأوجه ومتكاملاً، حيث طوّر تجربة الحرب الشعبية، كما أن تجربة الحرب الشعبية هي في غاية الأهمية، كما أن البلوغ إلى المستوى الوطني مهم، وهذه كانت إحدى جوانب الرفيق باكور، ولقد كان شخصية مثالية يُحتذى به، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين كانوا منقسمين ويتعاملون مع القضية بشكل ضيق، ولا يستطيعون التغلب على القومية المنقسمة، ولقد كان قد أطلق اسم باكور (شمال كردستان) على نفسه، ولكنه لم يكن يتعامل مع أنشطة جنوب كردستان بلامبالاة، حيث كان محبوباً كثيراً من قِبل رفاق جنوب كردستان، وكانوا مهتمين به عن كثب، كما أنهم كانوا مهتمين أيضاً بتدريباته، بعبارة أخرى، كان جميع الرفاق تقريباً منخرطين في العلاقة والاهتمام، كان يحب كثيراً الذهاب إلى شمال كردستان، وانضم إلى حرب روج آفا وثورة روج آفا وأصبح قيادياً وقائداً بارزاً لمعركة حلب، حيث خلق ذلك التطور الثوري العظيم، ووصل في جوهره إلى المستوى النضالي الذي يقاتل ويناضل في جميع أرجاء كردستان، وأظهر على أعلى المستويات الوحدة الوطنية ووطنية كردستان والوفاء للشعب والشجاعة والروح الفدائية، حيث يخرج من جنوب كردستان شبيبة كهؤلاء، كما أنهم يخرجون منها بكثرة ويتمتعون بقيمة عالية، فإنهم يبذلون الجهود من أجل خوض النشاط في الأجزاء الأربعة من كردستان لتحقيق الوحدة الوطنية، كما أنهم يحاولون دفع الروح الوطنية إلى الواجهة أكثر فأكثر، ضد القوى المتغطرسة والسياسة القومية المتخلفة والمواقف الضيقة والانقسامات والمحلية؛ يصبحون كردستانيين أكثر فأكثر، كما أنهم يتوقعون وحدة كردستان، وهذا الموقف له قيمة عالية، وذو معنى، وقد كان الرفيق هلمات أحد هؤلاء القادة، كما أن الرفاق الآخرين، والكثير من الرفاق كانوا في نفس الحالة، فعلى سبيل المثال، عملت الرفيقة فيان في الأجزاء الأربعة من كردستان في كل من شمال وجنوب وغرب وشرق كردستان، وكانت لا تزال تبلغ من العمر 24 عاماً، عندما أخذت على عاتقها تولي مهمة الإدارة، حيث أن ظهور تصرفات ومواقف وشخصيات كهذه لها قيمة عالية للغاية، وكانت هذه رد فعل ضد التوجهات الانقسامية والضيقة والقومية للقوى المتسلطة، وإن حقيقة حزب العمال الكردستاني تتواجد في حقيقة القائد أوجلان؛ آلا وهي الوحدة والوطنية الكردستانية، ففي الواقع، يعتبرون الحرية والوطنية بعيدة كل البعد عن المصالح، وبالتالي ينضمون إلى الحزب على أعلى مستوى، أي بعبارة أخرى، لقد خلقت الرفيقة فيان قمة الذروة في الحزبية، حيث كانت الرفيقة عضوة اللجنة التأسيسية، حيث تُعتبر الرفيقة فيان مع الرفيق نودا إحدى رموز مرحلتنا الحزبية الثالثة، وبدوره، أنجز الرفيق باكور أيضاً خطاً مشابهاً لها على أعلى مستوى وأصبح ممثلاً لها، ولم يعش أي شكوك، بمعنى آخر، لم يبرز أي شيء من قبيل التراجع خطوة إلى الوراء، التذمر، معايشة الضعف في النضال؛ حيث لم يكن لديه أدنى قلق من هذا القبيل، ولم أشاهد أو أرى حتى أصغر نقطة ضعف حتى نهاية حياته، حيث كان منخرطاً دائماً في الاستقرار وبذل الجهور والتطوير، وقد كانت الشخصية العملية للرفيق باكور على هذا النحو، أي أنه كان كادحاً ومعلماً عظيماً، وكان إنساناً بارعاً للغاية، حيث كان في وضع بإمكانه فعل كل شيء، وقد أعد نفسه هكذا، وها هي نتائجها قد ظهرت في مقاومة حلب من خلال خلق الشخصية الثورية المتكاملة، وقد أنجز حقيقة القائد في كل من شمال كردستان وكذلك روج آفا على أعلى المستويات، وأصبح المناضل البارز للشعب الكردي، وأصبح القائد الأكثر قوة للخط النضالي الآبوجي، لذا يجب أن تكون هذه الحقيقة معلومة للجميع، وأنا بدوري، انطلاقاً من هذا الأساس، استذكره بكل احترام ومحبة، وأعلن أن ذكراه ستبقى خالدة في كردستان الحرة.

يتبع...