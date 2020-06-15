دورة تحضيرية للمعلمات على مادة الجنولوجيا في منبج

افتتحت اليوم, لجنة التربية والتعليم ومركز دراسات الجنولوجيا في منبج وريفها, دورة تدريبية جديدة لتعلم دروس مادة الجنولوجي (علم المرأة) وذلك في معهد إعداد المعلمين.

وهدف هذه الدورة تدريب المعلمات على كيفية تدريس المادة مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويبلغ عدد المتدربات 29 متدربة من اختصاصات مختلفة, والدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى أسبوع كامل وستتضمن 3 دورس أساسية، الدرس الأول "ما الحاجة إلى علم المرأة", الثاني" أين المرأة من نسق الحقيقة", والدرس الثالث "ميادين الجنولوجيا ".

وحسب المشرفين على الدورة فإن المرحلة الثانية ستكون ضمن الدورات التي تفتتح لإعداد المعلمين من أجل العام الجديد في الأيام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التدريب يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر، وذلك تحت إشراف مركز دراسات الجنولوجيا في منبج وريفها.

(س ع/هـ ن)

ANHA