دورة للتمثيل المسرحي في الشهباء

بدء كومين المسرح التابع لحركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين والشهباء دورة تدريبية للتمثيل المسرحي، وجمعت عدداً من ممثلي المسرح. وبدأت الدورة في 16 تموز الجاري وستستمر نحو شهر، سجل فيها 23 شخصاً.

وعلّق عضو اتحاد الفنانين في حلب أحمد بكر عطي على هذا الموضوع، قائلاً: "أردت المجيء إلى الشهباء، لأن أبناء منطقة الشهباء بحاجة أكثر إلى المسرح. أردت إشراك أبناء عفرين في المسرح".

وتابع: "عندما بدأ كومين المسرح التابع لحركة الثقافة والفن في عفرين والشهباء بافتتاح دورة لتنمية مهارات المسرحيين، أردت المشاركة في تعليمهم أيضاً".

وكشف أحمد أن الدورة ستستمر لمدة 25 يوماً، وأنها ستُختتم بعرضٍ مسرحي.

وقالت أفين خليل (16 عاماً) التي تشارك في الدورة التدريبية: "أردت المشاركة في الدورة، لتنمية شخصيتي المسرحية، قدمنا عروضاً مسرحية عدة، لكن لم تكن لدينا معلومات مفصّلة عن ذلك. وهذه الدورة خطوة جيدة لنا. إننا نسعى لتطوير أنفسنا في ظروف التهجير والعوز هذه، وسنبدع كمسرحيين أينما كنا".

(ر)